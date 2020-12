España pide sensatez en Navidad: “No podemos poner un policía en cada casa”

España afronta la segunda ola de coronavirus al igual que casi toda Europa, empero a diferencia de sus vecinos, ha logrado rebajar la tensión. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajó del sexto al octavo lugar en la lista de naciones con más casos.

No obstante, desde el Gobierno español están en alerta por la llegada de la época navideña y este lunes 7 de diciembre en conferencia de prensa apelaron a la conciencia ciudadana para el cumplimiento de las “drásticas medidas” implementadas. “No podemos poner un policía en cada casa” , dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

“Acordamos no movernos, acordamos unas medidas muy drásticas, claro que siempre existe la posibilidad de endurecer las medidas si las cosas no avanzan como esperamos”, pero no está contemplado, afirmó Illa.

Su pronunciamiento, en compañía de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, fue transmitida por redes sociales. “Las comunidades autónomas tienen un margen amplio para tomar medidas, pero las medidas que hemos tomado ya son muy amplias”, señaló.

En ese sentido Illa pidió “mucha prudencia” a la población, de manera que sigan con las acciones preventivas ante la COVID-19, “cumplir las medidas que acordamos y no pensar en nuevas medidas ; las medidas que acordamos, insisto, ya son unas medidas muy drásticas”.

España decidió limitar a 10 personas las reuniones de Nochebuena y Nochevieja, con un límite de horario hasta la 1.30 am y prohibición de desplazamientos, con excepciones para visitar a familiares.

Normas que, según el ministro, están “ajustadas a la realidad que tenemos”, con “el objetivo de no dilapidar lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo en esta segunda ola”.

España, con 1 684 647 de contagiados y 46.252 fallecidos —de acuerdo al boletín de Sanidad del viernes 4 de diciembre—, mantiene una disminución progresiva de las infecciones diarias, a diferencia de países europeos como Alemania, que ha registrado récords de COVID-19.