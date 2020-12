La cancillería de Uruguay expresó, en un comunicado, que siguieron las elecciones parlamentarias de Venezuela de este domingo 6 de dicimebre. Sin embargo, aseguraron que el acto electoral no fue llevado a cabo en conformidad con los principios y valores democráticos, al carecer de garantías mínimas de transparencia. Por su parte, el opositor Juan Guaidó agradeció la manifestación del Gobierno de Luis Lacalle Pou.

La UE no reconocerá resultado de elecciones en Venezuela por falta de "estándares mínimos"

La Unión Europea (UE) aseguró que no reconocerá los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela, celebradas sin la mayor parte de la oposición, porque no cumplieron con "estándares internacionales mínimos".El bloque "no puede reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente", dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tras recordar que la U. E. había trabajado mucho para que las elecciones fuesen inclusivas y "crear condiciones para que la oposición" participara.