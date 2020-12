Argentina aprueba impuesto a la riqueza para mejorar salud pública

El Senado argentino aprobó el último fin de semana un nuevo impuesto a las grandes fortunas, el cual permitirá financiar equipos médicos en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

La sesión especial realizada el pasado viernes se cerró con 42 votos a favor y 26 en contra, luego de más de seis horas de debate.

La denominada Ley de aporte solidario y extraordinario congrega a más de 12 1.000 tributantes en territorio nacional que manejan un patrimonio superior a los $ 2,5 millones, equivalentes a unos 200 millones de pesos argentinos.

Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, destacó la iniciativa como una medida “única” en su tipo para el aporte de los “grandes patrimonios del país”.

“Según un informe de la oficina de presupuesto del Congreso, con este aporte, el Estado va a recaudar $ 420.000 millones ($ 5,14 millones). Pareciera que estamos persiguiendo a los ricos, que no tiene nada de malo ser rico, pero el 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte y no estamos persiguiendo a nadie”, refirió.

La nueva ley de impuesto a las riquezas no ha caído bien entre la oposición. El senador Martín Lousteau criticó que la norma sea aprobada en momentos en que Argentina atraviesa una “presión tributaria récord” que le dificulta la generación de empleo.

“Digámoslo de una vez, esto no es un aporte, es un impuesto extraordinario por única vez y no entiendo cómo vamos a seguir financiando esas cosas si el aporte es solo por un año. Y ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en Argentina”, afianzó.

De acuerdo a la agencia AFP, el 20% del dinero recaudado será destinado para garantizar el abastecimiento de suministros médicos, 20% para socorrer a pequeñas y medianas empresas, otro 20% para becas estudiantiles, 15% para desarrollos sociales y el 25% restante para proyectos de gas natural.

Argentina ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en Latinoamérica. A la fecha, registra más de 1,5 millones de casos positivos y casi 40.000 muertes.