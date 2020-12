Sobrina de Trump dice que es un “criminal” y que tiene que ir a prisión

Mary Trump, psicóloga, escritora y sobrina del presidente Donald Trump dio una entrevista a The Associated Press esta semana y calificó a su tío como un “criminal, cruel y traidor” que debe ir a la cárcel una vez que deje Casa Blanca.

La pariente del mandatario es una de sus mayores opositoras y, en esta ocasión, se mostró en contra de la idea de que si un expresidente es procesado judicialmente podría reforzar las divisiones políticas de Estados Unidos.

“Es francamente insultante que nos digan una y otra vez que el pueblo estadounidense puede manejarlo y que solo tenemos que seguir adelante”, manifestó.

Además, resaltó que Trump “merece ser juzgado”, porque sino puede ser contraproducente: “Nos quedamos abiertos a alguien que, créanlo o no, es aún peor que él”.

Mary Trump anunció que se encuentra escribiendo la segunda parte de Too Much and Never Enough, How My Family Created The World’s Most Dangerous Man (Siempre demasiado y nunca suficiente: ¿Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo?).

El nuevo libro se llama The Reckoning y trata sobre lo que ella califica como un trauma colectivo de Estados Unidos desde la época de los africanos esclavizados hasta el impacto económico y mental a causa de la pandemia.

Cuando se publicó el primer libro, el presidente publicó en su Twitter que la autora era “una sobrina a la que ha visto pocas veces, que sabe poco sobre él, dice cosas falsas sobre sus maravillosos padres (¡que no la soportaban!) y él”. Además, resaltó que ella violó un acuerdo de confidencialidad.

Mary Trump escribe sus libros mientras afronta pleitos legales con su familia. En septiembre, presentó un demanda contra Donald Trump, Robert Trump y su hermana Maryanne, porque la defraudaron con millones de dólares y la retiraron del negocio familiar.