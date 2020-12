Hermanos repiten el año escolar por no tener ordenador para las clases virtuales

Dos hermanos, William y Valerie, que residen en la ciudad de Bogotá, en Colombia, se han visto forzados a repetir el tercer grado de primaria debido a sus ausencias a las clases virtuales, ya que no cuentan con una computadora en el hogar, informó el portal Noticias RCN.

Mientras que sus compañeros de clase acudían a las videoconferencias, estos alumnos solo alcanzaron a estudiar con fotocopias borrosas en una pequeña mesa que comparten.

“Nosotros no podíamos porque no teníamos computadora ni internet. Hasta hoy, no sé cómo es una clase virtual”, dijo Valerie de 12 años a la cadena de televisión local.

Antes de la pandemia del nuevo coronavirus, ambos hermanos mantenían un buen rendimiento y nunca habían repetido curso en el colegio.

“Teníamos ganas de llorar porque nunca habíamos perdido el año, yo nunca antes perdí el año y ninguna materia, ni en transición ni en primero ni en segundo”, expresó William.

La condición de los menores de edad causó controversia en la nación cafetera. En ese contexto, el subsecretario de calidad de la Secretaría de Educación de Bogotá, Mauricio Castillo, se pronunció al respecto.

El funcionario indicó que “más o menos el 10% de la población colombiana en educación preescolar a 11% perderá el año escolar, estamos hablando de casi un millón de estudiantes”, por lo que los procesos de evaluación durante la crisis sanitaria deberían abordarse con mayor minuciosidad.