Suecia afirma que no necesitan mascarillas pese al aumento de muertes por COVID-19

La segunda ola de COVID-19 está en su punto más alto en Suecia, un país que hace unos meses fue la referencia para ciertos sectores por su modelo sanitario con mayores libertades a pesar de la incidencia del SARS-CoV-2. Sin uso obligatorio de mascarillas y sin confinamiento total , el país nórdico fue noticia.

El jueves 3 de diciembre, Suecia superó los 7.000 fallecidos por coronavirus desde que inició la pandemia—actualmente se contabilizan 7.067, según Worldometers— y un día antes, registró una jornada con 174 muertos, la cifra más alta desde los peores momentos de la primera ola, reportaron agencias.

No obstante, la Agencia de Salud Sueca no ha recomendado el uso de las mascarillas por temor a crear una falsa sensación de seguridad, y que sea una excusa para no aislarse cuando se experimenten síntomas.

“Las mascarillas pueden ser necesarias en algunas situaciones. Esas circunstancias aún no han surgido en Suecia”, aseveró el epidemiólogo, jefe e ideólogo del modelo sueco, Anders Tegnell, en una rueda de prensa efectuada el jueves 3 de diciembre.

Tegnell sostuvo que el “estado de la evidencia sobre las mascarillas es débil”, algo que incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) “tiene claro”. Aunque está demostrado que el uso generalizado de barbijos contribuye a prevenir enfermedades como la COVID-19.

“Todos los estudios, hasta ahora, sugieren que es mucho más importante mantener la distancia que tener una mascarilla”, añadió Tegnell, principal consejero científico del Gobierno sueco.

Hace unos meses, Suecia —con una población de 10 millones— podía jactarse de tener una baja cantidad de contagios y decesos. Ahora, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades muestra que tiene 698 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Distribución de los infectados de COVID-19 en varios países europeos hasta este 5 de diciembre. Foto: Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades

Un ratio mucho menor que el de algunas de las naciones europeas más golpeadas por la pandemia, como Francia (238), Bélgica (268), España (272), Alemania (302) o el Reino Unido (325).

“Tenemos un contagio creciente en todos los grupos de edades ahora mismo. Todas las regiones tienen casos en cuidados intensivos y seguimos viendo un incremento continuo en el número de muertes”, reconoció Tegnell el martes 1 de diciembre.

Ante esto, el primer ministro, Stefan Löfven, decidió cerrar los colegios secundarios durante un mes a partir del lunes 7 de diciembre, y ahora, las clases serán impartidas de forma virtual. Tienen previsto retomarlas el 6 de enero de 2021.