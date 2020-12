Gitanjali Rao es nombrada como la primera “Niña del Año” de la revista TIME

La revista TIME es reconocida por nombrar anualmente a la persona que, según consideran, destacó por encima de las demás. Suelen ser políticos, jefes de Estado. Pero ahora, decidieron entregar cada año un reconocimiento símil para la juventud, y este 2020, Gitanjali Rao fue la primera en obtenerlo.

La “Niña del Año” fue elegida entre 5.000 nominados en Estados Unidos (EE. UU.) debido a su impacto en 2020. Rao, de 15 años, ha inventado distintas tecnologías, como una aplicación que usa inteligencia artificial para detectar ejemplos de ciberacoso.

“El mundo le pertenece a aquellos que le dan forma . Y por muy incierto que pueda sentirse el mundo en momentos, la tranquilizadora realidad parece ser que cada generación produce más de estos niños”, resaltó TIME sobre los cinco finalistas.

El artista Tyler Gordon, de 14 años, la diseñadora y activista Jordan Reeves (14), la activista Bellen Woordard (10) y el también activista Ian McKenna (16) fueron los otros finalistas.

En su sitio web, la revista divulgó una entrevista virtual a Rao, que le realizó la actriz y activista Angelina Jolie. “Si yo puedo, tú puedes, todos podemos” , aseguró la joven galardonada, quien ya ha sido mentora de unos 30.000 estudiantes.

“Mi objetivo ha cambiado, realmente, y no solo es crear mis propios instrumentos para solventar los problemas del mundo, sino también inspirar a los demás para que hagan lo mismo. Porque, por mi propia experiencia, no es fácil cuando no ves a otros que sean como tú”, afirmó.

Desde Colorado (EE. UU.), donde vive con su familia, Rao enfatizó que “hay problemas que no creamos, pero que ahora tenemos que resolver” con la introducción de la tecnología. Entre estos, mencionó el cambio climático y el ciberacoso.

Para la adolescente, esta distinción no es algo nuevo. Cuando tenía 11 años, fue nombrada la “mejor científica joven de Estados Unidos” por inventar un test rápido y de bajo costo para localizar plomo en agua contaminada. Precisamente, la falta de agua potable es una de sus mayores preocupaciones.

En 2019, la revista Forbes la incluyó en su listado de 30 personas influyentes menores de 30 años.

Desde 1927, en Time, se nombra al “Hombre del Año”, que luego fue actualizado a “Persona del Año”; obtenido el año pasado por la medioambientalista Greta Thunberg, la más joven en lograrlo. Ahora, también se entregará anualmente para el niño o la niña del año.