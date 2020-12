Consulta popular: la contraparte de la oposición a las elecciones en Venezuela

En los últimos años la ciudadanía en Venezuela se ha acostumbrado a una especie de bifurcación: dos presidentes, dos parlamentos, dos tribunales de justicia. Un largo historial que desde este domingo 6 de diciembre alcanzará otro escalón más.

En el séptimo día de la semana se elegirán los 277 curules de la Asamblea Nacional (AN), actualmente en manos de la oposición encabezada por Juan Guaidó. Para el chavismo, es la oportunidad de recuperar el órgano legislativo cinco años después.

Mientras que al día siguiente y hasta el 12 de diciembre, los opositores al cuestionado mandatario Nicolás Maduro podrán expresarse en la llamada consulta popular, que tiene cuatro opciones de votación (con Telegram, con Voatz, desde la web y de forma presencial).

Este viernes 4 de diciembre se llevó a cabo en Caracas una conferencia de prensa a la que pudo acudir La República de forma virtual, en ella explicaron el método en el cual la población venezolana e, incluso, la migración —28 puntos de consulta se instalan en Perú— podrán pronunciarse.

Bajo ese escenario, Freddy Guevara, diputado de la AN, aseguró que esperan conseguir una participación mayor que la de los comicios legislativos, planteados por Maduro como un plebiscito.

“Hay un potencial importante” , afirmó en base a dos sondeos realizados en octubre y noviembre, respectivamente. “Las tres encuestadoras principales te hablan de que va a haber mayor participación en la consulta popular que en el fraude parlamentario”, agregó.

Consulta por Venezuela

Al ser preguntado por este diario sobre el valor de la consulta popular de cara a la comunidad internacional, Guevara se mostró confiado, a pesar de que los sufragios legislativos —en los cuales el grueso de la oposición no acude por considerarlas fraudulentas— únicamente fueron convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Que nadie se confunda, el 6D lo que hay es un fraude. Los venezolanos que queremos libertad, democracia y un país de oportunidades vamos a la Consulta Popular. Vamos a las calles el #12DConsultaContraElFraude pic.twitter.com/zvZL8LIFFc — Consulta Popular VE (@ConsultaPorVzla) December 4, 2020

“Este proceso permite ser auditable por los aliados internacionales”, subrayó. Además, detalló: “Tienen la posibilidad de auditar el sistema como tal y eso es importante porque verifica la seriedad de que es una participación, un venezolano”.

Por su parte, el político Emilio Graterón, miembro del comité organizador, se expresó en la misma línea: “La comunidad internacional y los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela van a tener la posibilidad de ver en vivo el proceso de totalización”.

“Es un proceso público, abierto, auditable y transparente”, añadió. Del 7 al 11 de diciembre tienen la opción de sufragar por las aplicaciones o la página y en la fecha final (12) estarán habilitados los Centros para la Consulta en Venezuela .

Consulta o elecciones

Guevara apuntó que ya el equipo de política exterior de la presidencia encargada y de la AN se reunieron la semana pasada con embajadores para informarles sobre la auditabilidad, “que es lo más importante”. Mientras el chavismo se prepara para la votación del domingo.

Este viernes 4 de diciembre el CNE empezó a instalar las mesas para la jornada electoral, en la cual están llamados a votar 20,7 millones de personas. Guaidó abogó por la abstención y Maduro, por la participación, incluso con un “premio especial”.

Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de naciones que consideran a Guaidó como presidente encargado ya anunciaron que no reconocerán las elecciones . En cambio, aliados del chavismo ya están en Venezuela para “acompañar” el proceso.

En declaración a medios a su llegada al país, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa criticó a la UE por su postura: “Como no tuvieron tiempo de preparar una misión de observación debido a que nos tienen que observar, había que retrasar las elecciones en Venezuela, rompiendo la Constitución. Es una verdadera locura, o si no amenazan con no reconocer el proceso electoral”.

Una vez más Venezuela y su pueblo se dirimen entre dos opciones contrapuestas, una encabezada por el chavismo y otra por la oposición.