Aparece un tercer monolito metálico en el mundo, ahora en California

Los monolitos hallados en determinados lugares del mundo continúan siendo un misterio. Un tercer bloque ha hecho su aparición de nuevo en Estados Unidos, el primero surgió en Utah, luego en Rumanía, y ahora ha emergido uno nuevo en California.

El monolito de metal se halla en la cima de la montaña Pine, en la localidad de Atascadero . Al igual que sus predecesores se trata de una columna plateada, de tres metros de alto, soldado, con remaches que fijan los paneles laterales.

“El obelisco de tres lados parecía estar hecho de acero inoxidable, de 3 metros de alto y 18 pulgadas de ancho. El objeto estaba soldado en cada esquina, con remaches que sujetaban los paneles laterales a un posible marco de acero en el interior”, informó Atascadero News.

A diferencia del de Utah, la tercera estructura de unos 90 kilos, no estaba bien fijada al suelo. Los excursionistas que estuvieron en la zona se percataron de la inestabilidad del obelisco, que podría caer con un fuerte empujón.

El presidente de la Sociedad de Preservación de Tierras de Atascadero, Mike Orvis, sostuvo que su organización no tiene ninguna información sobre el monolito, ni cuándo apareció o quién es el responsable de que esté ahí: “Es todo un misterio”.

Sin embargo, los usuarios en las redes sociales creen que es una estrategia gubernamental para promover el turismo decaído por la pandemia de coronavirus o del equipo de marketing de alguna película o serie, aunque algunos piensan que han sido colocados por extraterrestres.

El primer monolito fue localizado el 18 de noviembre en una zona remota del desierto de Utah, pero nueve días después, desapareció. A los pocos días, el fotógrafo Ross Bernards reveló el momento en el que cuatro personas llegaron al lugar, tumbaron la estructura y se lo llevaron en una carretilla.

