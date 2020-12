Maduro asegura que dejará el poder si la oposición gana las Parlamentarias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que dejará su cargo si en las próximas parlamentarias del 6 de diciembre la oposición resulta ganadora. Así lo aseguró durante un acto de Gobierno transmitido por el canal estatal este martes.

“Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia”, afirmó Maduro.

“Si ganamos nosotros, vamos pa’ lante, pero también tengo que decir, dejo mi destino en sus manos. [...] Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela ”, expresó.

No obstante, mostró confianza: “No le tengo miedo a este reto. Sé que el pueblo va a salir a votar y vamos a tener un gran triunfo de la revolución bolivariana, de la patria de Bolívar, de las fuerzas de Chávez, así lo digo, así lo creo y así será”, agregó.

Las legislativas de este domingo significan para Venezuela un día decisivo, ya que los partidos políticos se disputan la mayoría en la Asamblea Nacional (AN).

La oposición, liderada por Juan Guaidó sostiene que significa una especie de plebiscito para Maduro. Hasta hace algunos días atrás, el presidente interino instaba a los venezolanos a negarse a participar en las parlamentarias. Sin embargo, ahora llama a votar para tratar de apartar al líder chavista del poder.

“‘El próximo domingo es un plebiscito para sacar a Maduro’, ha dicho la oposición. Entonces, yo he pensado muy bien, soy un guerrero, un combatiente, nunca me he rendido y nunca me rendiré y por eso les digo (…) a toda la oposición: acepto el reto”, indicó.