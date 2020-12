Número dos del chavismo amenazó con prohibir alimentos a quienes no voten

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó con la falta de alimentos para quienes no participen en las cuestionadas elecciones legislativas del 6 de diciembre.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, dijo en un acto de campaña en el estado Bolívar, sur de Venezuela.

El considerado como número dos del chavismo llegó al acto entre abrazos de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que lo jalearon, hablaron a escasos centímetros y palmearon sin respetar ninguna distancia de seguridad. Algunos incluso no llevaban tapabocas.

Ya en el estrado, clamó que las elecciones del 6 de diciembre son una venganza contra la oposición que ganó con rotundidad los anteriores comicios de 2015 y que “le hizo daño al país”.

Por eso, consideró que esta fecha “debe venir vestida como un ropaje de venganza popular”. Tras ello, reiteró el llamado a que los militantes vayan a buscar “al amigo, al hermano y al primo para que vaya a votar y no se quede nadie en la casa”.