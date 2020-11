Muere mujer a la que su esposo le dedicó una serenata frente al hospital

Carla Sacchi, la mujer italiana de 74 años a la que su esposo le llevó una serenata cuando estuvo hospitalizada, falleció este viernes. La anciana estaba enferma de un cáncer y pasó diez días en un recinto de salud. El gesto de su marido logró que le dieran el alta al día siguiente.

De acuerdo con The Guardian, Carla llevaba 47 años casada con Stefano Bozzini, de 81 años de edad . La historia de ambos se hizo conocida luego de que él decidiera darle una serenata a su esposa, quien tenía prohibidas las visitas por protocolos contra el coronavirus.

Stefano, un miembro retirado de la infantería de montaña Alpini del ejército italiano, no imaginó que esa sería el último homenaje que le daría a su esposa en vida.

“Lo hice por Carla, para mostrarle cuánto la amo y agradecerle todo lo que me ha dado. No pude verla en el hospital, así que fui al patio con el acordeón, mi corazón me dijo que me fuera. Después de escuchar la música, miró por la ventana, así que al menos pude verla”, declaró en aquella fecha el anciano.

La primera canción que tocó fue Spanish Eyes, de Engelbert Humperdinck.

Stefano llevaba 47 años casado con Carla. Foto: Facebook

“Estaba tan enamorada de esa canción que la toco todo el tiempo en casa. Toqué otras que todos conocen, una canción tras otra, no paré. Muchos de los enfermos del hospital miraban por las ventanas”, contaba Stefano.

La pareja se conoció cuando tenían 20 años y tuvo tres hijos, pero perdió al menor, Marco, a causa también del cáncer a los 25 años.