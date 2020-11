Miedo al COVID-19 reduce multitudes en tiendas durante Black Friday en EE. UU.

Debido a la pandemia del nuevo coronavirus que atraviesa Estados Unidos, pocos compradores asistieron a los centros comerciales del país durante el Black Friday, incluidos Macy’s Inc, Walmart Inc y Best Buy.

Las ofertas en línea y el temor a un incremento de casos de COVID-19 disminuyeron el entusiasmo de los consumidores de ir a las tiendas minoristas estadounidenses.

Los comerciantes renovaron sus planes para la ajetreada jornada de ventas posterior al Día de Acción de Gracias. Por ejemplo, Walmart Inc abrió sus puertas a las 5.00 a. m. de este viernes y habilitó un recorrido por cada pasillo para los clientes, cercadas de barreras de plástico, antes de llegar a caja.

Best Buy también empezó a la misma hora y contrató a empleados con chalecos anaranjados para que organizaran la circulación de los visitantes. Otros establecimientos brindaban controles de temperatura y mercadería lista para retirar para evitar que las personas permanecieran mucho tiempo en los pasadizos.

Por otra parte, los comercios que ofrecen las populares consolas de videojuegos tenían algunas de las filas más extensas, debido a que los más entusiastas trataban de obtener la PlayStation 5 de Sony Corp.

Cabe recordar que el 19 de noviembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estimaron que “ir de compras justo antes, durante o después del Día de Acción de Gracias” como una acción de alto riesgo.

Más de la mitad de compradores de la nación esperan comprar por internet durante el Black Friday, pese a que el 75% de los consumidores aprovechan las ventas de temporada que iniciaron a principios de 2020, según un sondeo de Adobe Analytics.

No obstante, un 55% de los clientes sostuvo que las ventas durante el fin de semana del Black Friday se experimentan menos especiales por los descuentos previos al evento, precisa Adobe.

Con información de Reuters.