Biógrafo de Biden sobre el demócrata: “Vamos a ver una era de política seria”

El laureado periodista Evan Osnos ha pasado los últimos años siguiendo los pasos del mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, y analizando un ascenso político en el que la perseverancia y el centrismo han resultado claves para convencer al mayor número de estadounidenses de la historia a votar por él en las elecciones, según explicó en diálogo con la agencia de noticias EFE.

Ganador del Premio Pulitzer, Osnos publicó esta semana en España Joe Biden. Una nueva era (Península), una biografía no oficial que bebe de sus artículos en la revista The New Yorker y de entrevistas con decenas de fuentes, comenzando por el propio Biden, al que ha visto evolucionar de una manera particular en su faceta pública.

“Se ha asentado y no es tan ambicioso. Suena divertido decir esto sobre una persona que se acaba de presentar a presidente, que es lo más ambicioso que puede haber”, dice el autor. Señala también que, a sus 78 años, a Biden lo ha guiado la “responsabilidad” frente a la “vanidad” en un país marcado por la pandemia del coronavirus y la división.

“Creo que lo más probable es que veamos algo que podría llamarse una era de política seria”, asevera el hombre de prensa sobre el excandidato demócrata, que, frente al presidente saliente, Donald Trump, encabezó una sosegada “batalla por el alma de la nación”, su eslogan.

Joe Biden tiene una de las carreras políticas más largas de EE.UU. ¿Lo guía más la ambición o la resiliencia?

“Al comienzo, su receta era un 80% ambición y un 20% política, y eso ha cambiado durante ese periodo de 48 años. Las dificultades de su vida, subidas y bajadas, tragedias y fracasos, arrepentimientos, han hecho que sintonice más con otras cualidades”, sostuvo Osnos.

Una de las cosas que se han convertido en centrales en su visión del mundo es el poder de la resiliencia, y la idea de que la perseverancia es esencial. En la Convención (demócrata) de 2008, dijo que el fracaso en la vida es inevitable, pero darse por vencido es imperdonable, y esa es la base de cómo ve su papel en política.

¿Cómo cree que será su relación con Donald Trump? ¿Le hará rendir cuentas ante las acusaciones de corrupción?

“Fundamentalmente creo que será casi inexistente en el sentido de que ve a Donald Trump como un artefacto de la historia, y creo que la gente podría sorprenderse de lo rápido que se desvanece”, declaró el periodista.

Sobre el asunto del procesamiento y rendición de cuentas, Biden ha decidido que no es algo que quiera gestionar personalmente porque piensa que no es así como funcionan las democracias. Quiere decir que no va a decir a sus fiscales qué hacer.

“Pero no esperaría que Biden indulte a Trump. Y no espero que el presidente electo intente hacer borrón y cuenta nueva, porque cree que hay un riesgo moral en Estados Unidos de que la gente no rinda cuentas”, agregó el biógrafo del demócrata.