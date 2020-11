Maduro asegura que Venezuela ha creado molécula que “elimina al 100%” la COVID-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció meses atrás que para fines de año iba a encontrar la “cura” contra el coronavirus. A través de Twitter, el mandatario presentó, sin ningún tipo de prueba, lo que sería, supuestamente, una molécula que “neutraliza” el virus .

En las imágenes, se le aprecia a Maduro junto al gobernador del estado de Caracabobo, Rafael Lacava, quien, en sus redes sociales, compartió un video en el que ambos hablaron del supuesto medicamento, denominado DR-10.

“DR-10 lista para iniciar el recorrido hacia la Organización Mundial de la Salud (OMS) y así ser certificada para salvar vidas a nivel mundial. Gracias, presidente, por hacer de este hallazgo venezolano una posibilidad para la humanidad entera”, escribió el funcionario en Twitter.

“Aquí está, el DR-10. Esta molécula elimina y neutraliza 100% el coronavirus (…) Aquí estamos por el pueblo de Venezuela y la humanidad”, aseguró Maduro, quien luego abrió una pequeña caja y sacó una ampolla con un líquido de color amarillo.

Mira el video:

Antecedentes

El domingo 25 de octubre, Maduro elogió el trabajo de los investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y anunció que, en los próximos días, se iba a “construir la ruta para, a través de la OMS, ratificar los resultados obtenidos”.

El presidente de Venezuela explicó a la población que una molécula “fue aislada totalmente y posteriormente, fue controlada con el virus” en un estudio que duró 6 meses y dio “como resultado la aniquilación al 100% de la COVID-19” .

Asimismo, recalcó que la molécula no tiene “ningún tipo de toxicidad que afecte a las moléculas sanas” o que cause efectos secundarios. Maduro se mostró confiado en que la OMS ratificará los estudios y, posteriormente, se procederá “a preparar la producción masiva” gracias a “alianzas internacionales”, que no especificó.

Por otro lado, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, afirmó que el estudio “fue monitoreado a través de células infectadas con virus (SARS-COV-2) aislado de pacientes venezolanos”, informa El Universal.