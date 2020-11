Venezuela: menores regresaron con vida a Trinidad y Tobago tras deportación

Alrededor de 29 personas extranjeras, entre ellos 16 menores y nueve mujeres, regresaron a Trinidad y Tobago, por la playa Los Iros, luego de 48 horas navegando por alta mar tras ser deportados el domingo 22 de noviembre.

El periodista venezolano Francisco Marín publicó un video en el que se observaba a los ciudadanos de nacionalidad venezolana en una lancha motora pequeña, sin salvavidas y en condiciones climáticas poco favorables. El grupo volvió a la isla.

“Afortunadamente aparecieron con vida los adultos, niños y adolescentes de la embarcación que ya está en Trinidad y Tobago. Los menores se encuentran con sus padres. No dejamos de llamar la atención al trato inhumano contra los refugiados”, dijo la diputada de Asamblea Nacional en Venezuela, por el estado Aragua, en el exilio, Mariela Magallanes, en una entrevista para La República.

¿Cuál es el siguiente paso?

“La abogada activista de los Derechos Humanos Nafesesa Mohamed es quien se encargó del caso y emitió una orden de protección para los niños y adolescentes que se encontraban en la lancha”, comunicó Magallanes.

Autoridades de Trinidad y Tobago se pronunciaron

El ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, Stuart Young, dijo en una rueda de prensa que desconocía la deportación de los 16 niños venezolanos.

“¿Alguien ha visto a esos individuos? ¿Quiénes son? Muestren certificados de nacimiento para verificar que son menores de edad”, manifestó Young.

“Yo no puse a ninguna persona en ningún bote. Conozco mis responsabilidades y no cubren eso. No sé si son 10, 12, o 16 niños. Vi lo que dijo Juan Guaidó, pero no sabemos de qué hablan”, continuó.

“Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona indeseable y deberá afrontar consecuencias judiciales”, resaltó el ministro.

Destacó que las leyes deberán cumplirse y toda persona que entre de manera ilegal o indocumentada a la isla será deportada.

El silencio del régimen de Maduro

La diputada Magallanes aseguró que Nicolás Maduro “es el gran responsable de la crisis humanitaria” y que “su silencio confirmó que todos forman parte de este plan y que evidencia una vez más que Venezuela ni los venezolanos les interesa”.

El 17 de noviembre un grupo de venezolanos zarpó hacia Trinidad y Tobago desde el estado Delta Amacuro, a 40 minutos de la isla. Al llegar, adultos que acompañaban a los 16 niños y adolescentes fueron interceptados en la playa Chatham y posteriormente deportados.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la deportación de los menores.

El Gobierno interino de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional opositora rechazaron y condenaron lo ocurrido a los extranjeros.