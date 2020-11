El raro mal que cubre de granos y supuraciones a 1.004 pescadores en Senegal

Las autoridades de Senegal, país de la costa oeste de África, intentan esclarecer la misteriosa enfermedad cutánea que ha afectado a más de 1.000 pescadores desde su aparición hace una semana en la región de Dakar.

Según Abdoulaye Diouf Sarr, ministro de Salud del país, el riesgo viral y contagioso está descartado, pues todos los casos señalados evolucionaron favorablemente sin complicaciones y solo una persona afectada de un total de 1.004 está hospitalizada, cuando hace unos días había muchas más.

En una rueda de prensa realizada este martes 24 de noviembre, el alto funcionario detalló que se desconoce el origen del mal que, según imágenes publicadas por los medios y las redes sociales, provoca granos y supuraciones, a veces impresionantes, en el rostro, brazos y piernas de los pescadores.

“No hay ningún caso derivado. Es decir, no hay contagio, no es una enfermedad contagiosa (y) no hay riesgo con respecto al consumo de pescado”, dijo el titular de Salud, quien ha creado un comité de crisis en el puesto de salud local para atender a los pescadores contagiados.

“Los resultados de los análisis biológicos no han revelado causa infecciosa, pero se están realizando otras investigaciones”, añadió.

En tanto, el ministro de Medioambiente, Abdou Karim Sall, mencionó la posibilidad de que la causa se encuentre en un alga. Muestras analizadas por un laboratorio no detectaron ninguna infección química o tóxica del agua o de los peces, abundó la cartera.

Quedan por analizar las muestras de las algas, pues la aparición de la enfermedad coincide, según los pescadores, con una proliferación de estas plantas, indicó.

Igualmente, señaló que el martes o el miércoles se esperan resultados del centro antiveneno de la universidad de Dakar, y se prevé analizar el carburante o las redes.