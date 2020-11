Xi Jinping: A fin de año, habremos vivido lo peor de los últimos 100 años

En un discurso durante la cumbre virtual del G20, Xi Jinping, presidente de China, señaló este sábado 21 de noviembre que a fin de año el mundo experimentará el peor episodio del último siglo a costa de la pandemia.

“A finales de este año, la humanidad habrá vivido la peor pandemia de los últimos 100 años, con más de un millón de muertes . La economía mundial se ha deteriorado, el impacto de la pandemia del coronavirus es mucho más grave que las consecuencias de la crisis financiera mundial de 2008″, declaró el líder chino, quien también habló de la necesidad de construir un “cortafuegos global contra la COVID-19” y pidió a las naciones del G20 que ayuden a distribuir las vacunas “de manera justa y eficiente”.

Xi Jinping presentó propuestas para un orden mundial en la era posterior a la pandemia del coronavirus, una emergencia global que “reveló serias deficiencias en el orden internacional actual” y “evidentes debilidades en la administración mundial”.

El mandatario chino también destacó el papel de la ONU “en el logro más eficaz del consenso mundial, la movilización de los recursos mundiales y la coordinación de las medidas mundiales”.

Señaló que las misiones actuales más urgentes son fortalecer el sistema de salud pública mundial y enfatizó que China cumplirá sus compromisos de apoyo y asistencia a los países en desarrollo para dar acceso al mundo a las vacunas.

Al mismo tiempo, Xi Jinping llamó a no olvidar otros problemas importantes globales y, en particular, “ a no relajarnos en la lucha contra el cambio climático para preservar nuestro hogar común: el planeta Tierra”.

Comercio y economía pospandémicos

La COVID-19 deja hasta el momento casi 1,4 millones de muertes en el planeta, en medio de la carrera por una vacuna. Este tema ha dominado los debates del G20, en un contexto de preocupación por el acceso de los países más pobres a las desarrolladas por las economías más avanzadas.

Sobre esto, Xi Jinping subrayó la necesidad de proteger el sistema de comercio multilateral basado en las normas internacionales y la transparencia, además de reducir aranceles y barreras.

“Debemos oponernos al unilateralismo y al proteccionismo y (…) hacer avanzar la globalización económica de una manera más abierta, inclusiva, amplia, equilibrada y mutuamente beneficiosa”, dijo.

Asimismo, instó a promover un crecimiento sano de la economía digital y crear un entorno común para el desarrollo digital que sea abierto, justo y equitativo.