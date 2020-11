Pakistán: niña víctima de un matrimonio forzado pide asilo en Reino Unido

Un grupo de activistas de derechos humanos ha instado al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le conceda un asilo humanitario a una menor de 14 años que está siendo perseguida por escuadrones de la muerte en Pakistán tras huir de un matrimonio forzado con un pedófilo de 45 años.

“Estoy muy asustada por las amenazas a mi vida y a las de mi familia. Por favor, protéjame”, sostuvo a Johnson la pequeña, que actualmente vive escondida tras ser acusada de apostasía por romper el matrimonio forzado.

Ella denunció que fue secuestrada mientras sus captores le apuntaban con un arma el pasado 28 de abril y la mantuvieron prisionera en un sótano. De acuerdo con la víctima, los malhechores la drogaron y abusaron de ella antes de obligarla a convertirse al islam para casarse con Mohamad Nakash Tariq, un barbero de 45 años que vivía cerca de su casa.

La menor víctima de un matrimonio forzado huyó en agosto, cinco días después de que el Tribunal Superior de la ciudad de Lahore dictaminara que ella se convirtió voluntariamente al islam y voluntariamente se casó con Tariq .

La decisión del tribunal provocó indignación y protestas en Pakistán, un país en el que más de 1.000 niñas cristianas e hindúes son secuestradas cada año y obligadas a convertirse al islam, según cifras de grupos de derechos humanos.

Tras conocerse el caso, más de 9.000 personas firmaron una petición en el que se le pide al primer ministro, Johnson que conceda asilo a la menor y su familia en el Reino Unido para salvarla de una “muerte segura”.

Más de 9.000 personas firmaron una petición en el que se le pide al Primer ministro, Johnson que conceda asilo a la menor y su familia en el Reino Unido. Foto: AFP

Sajid Christopher, un activista de derechos humanos en Lahore que apoya a la adolescente, mencionó que “ella es consciente de que si su secuestrador descubre dónde está, la secuestrarán y la matarán. Hombres peligrosos han estado llamando a su casa y a las casas de sus vecinos para tratar de averiguar dónde está la familia”.

Mientras que su abogada, Sumera Shafique, manifestó que la situación es crítica. “ La vida de la menor está en peligro constante porque su secuestrador y sus partidarios la condenan como apóstata . A menos que ella y su familia puedan salir de Pakistán, siempre estarán en riesgo de morir”.

La organización benéfica católica Aid To The Church In Need lanzó la petición de asilo en su página web.

Sin embargo, los funcionarios del Ministerio del Interior del Reino Unido no consideran las solicitudes de asilo presentadas fuera del territorio, sino que aconsejan a quienes necesitan protección que soliciten asilo en el primer país seguro al que lleguen. El sábado 21 de noviembre, un portavoz del Gobierno mencionó que “forzar a mujeres y niñas a contraer matrimonio es un grave abuso de los derechos humanos”, informó Dayli Mail.