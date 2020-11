“No quiero morir mañana, no”: una joven española sufre brutal agresión transfóbica

Eva Vildosola, una joven de 19 años natural de Pamplona y radicada en Barcelona (España), ha sido víctima de una brutal agresión transfóbica este viernes 20 de noviembre. La ‘influencer’, conocida por su presencia en Instagram, denunció que el ataque de odio ocurrió afuera de su vivienda.

“No había andado ni una manzana y me han gritado ‘engendro’. Me dieron dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo”, escribió en una publicación junto a una imagen donde aparece ensangrentada.

“Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal , no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo”, manifestó Eva.

“Bastante mal lo he pasado toda mi vida intentando ser lo que soy hoy, como para que venga alguien a arrebatármelo”, siguió.

La joven apenas llevaba dos meses viviendo en Barcelona, “buscando paz” y alejarse de humillaciones, agresiones y personas que le han hecho “sentir un monstruo”.

“Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexuales. No me merezco esto. Y desde aquí lo denuncio públicamente”, expresó. Vildosola ha querido visibilizar la transfobia en la sociedad, porque “por desgracia le pasa a mucha gente trans y hubiese podido acabar peor”.

“Yo no hago daño a nadie, no tenéis derecho a hacer esto. No más transfobia, por favor , no quiero morir mañana, no”, aseveró.

La organización Juventudes Socialistas se pronunció sobre la agresión transfóbica y condenó “cualquier acto de violencia tanto física como psicológica hacía cualquier persona”.