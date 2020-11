Ministro del Interior de Chile sobre menores heridos: “Ellos no son estadísticas”

El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, arribó este jueves 19 de noviembre al hospital Las Higueras de la región del Bío Bío para reunirse con los adolescentes que terminaron heridos de bala en medio de un operativo de Carabineros.

Delgado afirmó que el motivo principal de su visita fue el ámbito humanitario, ya que se dio el tiempo para charlar con los menores de edad, señalando que se topó con dos jóvenes valiosos, llenos de sueños y con historias de vida.

“Tuvimos una conversación que me reconforta a nivel humano, donde me contaron de su afición por el deporte e historias de su infancia. Ellos no son sólo estadísticas ni números, son personas”, manifestó el ministro chileno, según citó el portal Bío Bío.

Asimismo, el portavoz del Gobierno remarcó que es necesario ver otras opciones intermedias para que la alerta a los policías no sea siempre la primera alternativa de un protocolo en casos de emergencia.

Contó que se está trabajando en un programa piloto que busca crear dispositivos móviles con equipos de psicólogos y psiquiatras que estén 24 horas disponibles para llegar a estas emergencias.

Y añadió: “Hay cosas que no deberían ocurrir, el Estado está para cuidar y proteger a estos jóvenes. A nosotros como Gobierno nos duelen estos hechos”.

Posteriormente, el alto funcionario hizo un llamado a las autoridades locales para que dispongan lo antes posible toda la información disponible para la indagación actual del caso de los adolescentes baleados.

Cabe mencionar que durante la tarde de este jueves se confirmó el arresto de uno de los carabineros implicados en el tiroteo a dos menores de un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano, identificado como el sargento segundo John Mograve Villegas.

