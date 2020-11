El cónsul del Reino Unido en Chongqing, China, Stephen Ellison salvó a una mujer que cayó a un río de una zona turística de esa ciudad.

Ellison de 61 años visitaba la ciudad y escuchó los gritos de una multitud. Las personas aseguraron que una mujer había caído al agua y no podía respirar.

“Gracias al oportuno rescate, la mujer pudo recuperar rápidamente la respiración y la conciencia”, afirma el comunicado del consulado.

El diplomático se lanzó al río para salvar a la mujer que se mantenía a flote para poder respirar.

“Estamos todos muy orgullosos de nuestro cónsul general en Chongqing que se sumergió en un río el sábado 14 de noviembre para rescatar una estudiante que se ahogaba; nadando hasta ella para salvarla”, afirmó el lunes en Twitter la delegación diplomática del Reino Unido en China.

En la red social china Weibo, el acto de valentía de Ellison tuvo una gran repercusión. “Para un hombre de su edad, salvar a otra persona en el agua con este frío, sin preocuparse por su propia seguridad, es algo heroico, es un caballero”, se podía leer en un comentario con más de 2.000 “me gusta”.

Ellison lleva en su puesto desde junio, tras haber sido desde 2014 diplomático sénior de la embajada británica en Beijing.