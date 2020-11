HRW: “La Policía debe garantizar el derecho de los peruanos”

El director de la División de las Américas de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se pronunció tras las multitudinarias manifestaciones en Perú contra el expresidente del Congreso Manuel Merino de Lama.

Vivanco expresó en un tuit: “Muy preocupantes los relatos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía del Perú”.

Aseguró que es la misma quien debe que proteger a las personas mientras exigen sus derechos como ciudadanos.

“ La policía debe garantizar el derecho de los peruanos a manifestarse pacíficamente y de la prensa a informar”, destacó en la publicación.

Además de ello, pidió a la prensa peruana informar la realidad de lo que actualmente sucede en el país.

La fiscalía debe investigar inmediatamente cualquier abuso. — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 13, 2020

La noche de este jueves 12 de noviembre, dos jóvenes fueron heridos por proyectil de arma de fuego en medio de las protestas.

En un comunicado, el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), institución que atiende a Percy Pérez (27) y Luis Alejandro Aguilar (26), indicó que los pacientes ingresado al nosocomio no han fallecido.

#COMUNICADO - EsSalud atiende a dos personas que resultaron heridas durante las movilizaciones. Aclara que no hay ninguna persona fallecida. pic.twitter.com/rXcB3Nn5zM — EsSalud (@EsSaludPeru) November 13, 2020

“Amo mi Perú me avergüenzan los que gobiernan”, “Merino no es presidente”, “El Congreso es pandemia que no termina”, “Ni el covid nos hizo tanto daño como Merino”, decían carteles desplegados en la plaza San Martín cercana al Congreso.

“No estamos de acuerdo con esto que hace el Congreso. ¿Qué necesidad de hacer esta barbaridad” de destituir al popular presidente Martín Vizcarra?, dijo a la AFP Irene Aguilar, quien marchó con su hija Brenda en el parque de Miraflores.