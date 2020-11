Trump utiliza los recursos del Gobierno federal para conseguir un segundo mandato

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, acaba de superar los cinco millones de votos de ventaja sobre Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, mientras el mandatario saliente intenta deslegitimar su triunfo y utiliza al Gobierno federal para lograrlo.

El fiscal general y ministro de justicia, William Barr, ha ordenado al ministerio público que investigue si se ha producido fraude en la votación, algo que sostiene el presidente y por lo que ha presentado demandas en Míchigan, Wisconsin, Pensilvania o Georgia , estados en los que ganó Joe Biden.

El 9 de noviembre, Barr admitió que se realizó un movimiento sin precedentes, pero que el Ministerio Público no puede actuar de forma “pasiva y lenta”. Horas después, el encargado del departamento de justicia que supervisa las investigaciones de fraude electoral, Richard Pilger, renunció en señal de protesta.

A través de un correo, Pilger dijo que no está de acuerdo con el ataque del fiscal general contra “el principio de no interferencia en las investigaciones de fraude en las papeletas electorales en el período anterior a que las elecciones sean certificadas y no hayan sido impugnadas”, informa ABC.

Barr lleva en el cargo desde inicios de 2019. Como fiscal general se ha ganado la fama de una lealtad inquebrantable a Trump. Foto: EFE

Barr lleva en el cargo desde inicios de 2019. Como fiscal general se ha ganado la fama de una lealtad inquebrantable a Trump . En varias oportunidades, no se ha amilanado en utilizar recursos del Ministerio Público para defender al presidente, incluso sobre una denuncia de agresión sexual.

Además del fiscal general, un miembro del Senado apoya a Trump

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, enfatizó que el presidente Trump tiene derecho de que se investiguen todas sus denuncias de fraude, aunque por ahora no reúne las pruebas y que al ser insuficientes no bastarían para cambiar el resultado en todos los estados en los que se impone Biden.

Trump toma represalias

Donald Trump esperó dos días desde que Joe Biden se convirtió en el presidente electo de EE. UU. para comenzar a tomar represalias sobre aquellos que considera enemigos dentro de su administración.

Despidió al secretario de Defensa Mark Esper, solamente porque mostró una lealtad insuficiente a los objetivos políticos del presidente. Un alto funcionario le contó a CNN que le preocupa que Trump despida a la directora de la CIA, Gina Haspel, y al director del FBI, Christopher Wray.

Las dos autoridades están en riesgo de ser despedidos por anteponer la seguridad nacional de EE. UU. a lo que quiere Trump, de utilizar los servicios de inteligencia para perseguir sus teorías de conspiración sobre un “estado profundo”.

“Francamente, puede hacer mucho daño, al desestabilizar a todas las agencias importantes y despedir a toda una serie de altos líderes”, mencionó el senador demócrata Chris Coons de Delaware a Wolf Blitzer de CNN.

Mark Esper, secretario de Defensa fue despedido por Donald Trump. Foto: AFP

Una transición de poder que se ve cada vez más opacada

La transición actual en Estados Unidos resulta crítica por la propagación del coronavirus y la consecuente crisis económica; sin embargo, ese obstáculo no sería lo único.

La titular de la Administración de Servicios Generales designada por Trump, Emily Murphy, aún no ha empezado el procedimiento para iniciar la transición, conocido como verificación, ya que el presidente sigue insistiendo, sin pruebas, en que los demócratas le están robando su reelección.

“Creo que esta será la transición presidencial más hostil y tumultuosa en la historia moderna, al menos desde la transición de 1932 en medio de la Gran Depresión”, mencionó Rebecca Lissner para la política exterior de Estados Unidos.

Por el momento, el equipo de Biden le ha concedido a Trump un tiempo para que asimile su derrota, pero con la insistencia del presidente de seguir con acciones legales a largo plazo, los retrasos en el inicio de la transición hacia el próximo 20 de enero de 2021 se volverán más caóticos.