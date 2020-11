“México no es pelele de ningún gobierno”: por qué AMLO aún no felicita a Joe Biden

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantiene una postura ajena a los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hace dos días afirmó que esperaría el conteo oficial, pero este miércoles 11 de noviembre fue más lejos.

El gobernante mexicano respondió a la supuesta negativa de reunirse con el equipo de Joe Biden, y agregó que sus opositores han generado mucho ruido con el fin de golpear a su administración, sin confirmar si se había producido o no la solicitud.

“Hay confusión o no se quieren entender las cosas porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior de México. ¿Cómo nos vamos a convertir en juez, quién nos autoriza eso, en irnos a meter a un proceso interno? Tengo que respetar a ciudadanos de otros países”, aseguró AMLO.

“México no es colonia y nuestro Gobierno no es pelele de ningún gobierno extranjero” , agregó. Esta incómoda posición se evidenció cuando optó por ser de los pocos dirigentes que se abstuvieron de felicitar al electo Biden. “No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera”, ha sido su justificación en la última jornada.

Trump ganó la presidencia en 2016 con un discurso que tachaba a los mexicanos de “violadores” que llevaban “drogas y crimen” a Estados Unidos. Pese a ello, México logró entenderse con el republicano.

Históricamente, México ha conseguido más de los republicanos, como la amnistía migratoria concedida por Ronald Reagan o el acuerdo de libre comercio (TLCAN) que George Bush padre negoció y fue firmado, con resistencias, por el demócrata Bill Clinton en 1994, recuerda Jiménez.

López Obrador, reacio a viajar al extranjero, visitó a Trump en Washington en julio en plena campaña electoral; un desacierto, según analistas.

Posición de la embajadora de México en EE. UU.

A su turno, la embajadora de México en EE. UU., Martha Bárcena, explicó a “interlocutores estadounidenses” las razones por las cuales AMLO aún no felicita a Biden.

Según un comunicado difundido en sus redes sociales, “México pospone su decisión de felicitar al ganador de una elección hasta que se resuelvan los problemas legales y las autoridades locales correspondientes certifiquen a uno de los candidatos como ganador oficial de la elección".

Esta posición, añade el texto, “subraya el respeto por el sistema político y las instituciones estadounidenses y por los partidos demócrata y republicano, así como por el presidente Donald Trump y el futuro presidente electo Joseph Biden”.