Bolsonaro a Biden: “Cuando se acaba la saliva, tiene que haber pólvora”

El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó el martes 10 de noviembre la advertencia del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la destrucción de la Amazonía .

“Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado diciendo que si yo no apago el fuego de la Amazonía, va a levantar barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo vamos a hacer frente a todo eso?”, sostuvo sin nombrar a Joe Biden.

“La diplomacia no es suficiente. Cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora. No hace falta ni usar la pólvora, pero tiene que saber que hay”, agregó Bolsonaro, quien se ha convertido en uno de los pocos mandatarios que no felicitó al demócrata Biden tras su triunfo en las últimas elecciones de EE. UU.

Las declaraciones del brasileño se dieron en un acto oficial en Brasilia, en el que volvió a defender la soberanía sobre la Amazonía tras el anuncio que realizó Biden durante su campaña electoral.

Como se recuerda, en el primer debate con Donald Trump el pasado 30 de setiembre, Biden mencionó que Brasil tenía que ponerle un alto a la “destrucción” de la Amazonía, ya que de otro modo, debería enfrentar “consecuencias económicas significativas”.

Asimismo, el demócrata sostuvo que conversaría con otros países para ofrecerle al Gobierno de Bolsonaro la suma de 20.000 millones de dólares a fin de acabar con la deforestación .

Inmediatamente, el mandatario brasileño reaccionó y advirtió que “no aceptaba sobornos, criminales demarcaciones o infundadas amenazas”. También, señaló que “algunos no entienden que Brasil cambió”, que la soberanía del país “es innegociable”, y calificó la declaración de Biden como “lamentable”.

Bolsonaro lanzó frase homofóbica

Durante la actividad, Bolsonaro pronunció una frase homofóbica para reiterar su actitud de indiferencia sobre la pandemia de la COVID-19: “Tienen que dejar de ser un país de maricas”, expresó.

“Todo, ahora, es pandemia, hay que acabar con eso. Lamento los muertos, los lamento. Todos nos vamos a morir un día, aquí todos van a morir. No sirve de nada huir de eso, huir de la realidad. Tienen que dejar de ser un país de maricas”, manifestó el mandatario en el Palacio del Planalto, sede del gobierno federal.

La pandemia de la COVID-19 ha dejado más de 160.000 muertos y 5,6 millones de casos positivos en Brasil. El país ocupa el tercer lugar con más contagios a nivel global, y el segundo, en cuanto a fallecidos.

Con información de EFE