Biden sobre negativa de Trump a aceptar resultados electorales: “Es vergonzoso”

En una rueda de prensa como presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden calificó de "vergonzosa” la negativa de Donald Trump a admitir su derrota en las elecciones presidenciales.

“Simplemente creo que es vergonzoso, francamente”, respondió Biden a los periodistas cuando se le preguntó qué pensaba de las publicaciones de Trump en las que aseguraba que había ganado los comicios, según lo reseñó NBC News.

También le preguntaron qué le podría decir al presidente saliente si lo tuviera cerca, por lo que el demócrata dijo que le pediría hablar con él.

Resaltó que no llevará a cabo acciones legales contra el empresario para que reconozca su victoria: “El hecho de que no estén dispuestos a admitir que ganamos a esta altura no tiene mayor consecuencia en nuestra planificación”, comentó Biden, que ya trabaja para preparar su investidura programada para dentro de 71 días.

Por su parte, el magnate insistió en su cuenta de Twitter que ganarán las elecciones. Su grupo de campaña agregó que “están haciendo un gran proceso”. Comunicó que los resultados llegarán en una semana: “Estados Unidos será gran otra vez”.

El exvicepresidente de Barack Obama dijo en sus redes sociales que después de la juramentación como presidente de los Estados Unidos, junto a Kamala Harris como vicepresidenta, harán todo lo que esté a su alcance para aliviar la carga de atención, en referencia a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, mejor conocida como la Obama Care.

Hasta el lunes por la tarde, Biden había ganado un récord de 75,67 millones de votos a nivel nacional. Trump, en la derrota, obtuvo 71,07 millones de votos.