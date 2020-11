En los últimos días han sonado las alarmas tras la detección de una mutación del coronavirus SARS-CoV-2 surgida en visones criados en Dinamarca. Inclusive, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se refirió a su posible severidad.

Algunos expertos han sostenido que no hay motivos para estar aún más preocupados con esta pandemia de la COVID-19 tras el hallazgo de esta nueva variante, reportó el sitio de noticias Stat News el jueves 5 de noviembre.

Carl Bergstrom, especialista en enfermedades infecciosas emergentes de la Universidad de Washington (Estados Unidos), reconoció que la nueva cepa descubierta en Dinamarca “toca todos los botones de miedo” y amerita un monitoreo, antes de que la OMS informara que seis países han reportado casos de SARS-CoV-2 en visones.

No obstante, Bergstrom consideró poco probable que esta nueva versión (calificada como Cluster 5 o variante 5) sea capaz de contagiar a los humanos con mayor eficacia que el propio coronavirus SARS-CoV-2.

Por su parte, Francois Balloux, profesor del University College de Londres (Reino Unido), sostuvo que es poco probable que una “cepa que se adapte al visón represente un mayor riesgo para los humanos”. De momento, Dinamarca ya decidió sacrificar millones de estos animales.

En conferencia de prensa para medios internacionales, el ministro danés de Exteriores, Jeppe Kofod, indicó que el objetivo es “adelantarse a los acontecimientos “por el “riesgo” que conlleva un virus mutado, refiere la agencia EFE.

“Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las consecuencias que tiene esta mutación específica, sea para la transmisión, la severidad o para la respuesta inmunitaria y la eficacia potencial de una vacuna”, dijo la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan.

El viernes 6 de noviembre, Swaminathan precisó que la evidencia científica reunida no muestra que la Cluster 5 —cuyo nombre se debe a que antes se rastrearon cuatro variantes en visones— tenga un comportamiento diferente al SARS-CoV-2 que circula en el planeta.

Para Balloux, “nunca podemos descartar nada, pero, en principio, no debería” desatarse un peligro más intenso. “Definitivamente, no debería aumentar la transmisión. No veo ninguna buena razón por la que deba hacer que el virus sea más severo”.

Las cinco variantes del coronavirus han infectado a 214 personas en Dinamarca, mientras que la Cluster 5 a contagiado a 12 humanos. Esta última es la que podría volver ineficaces las vacunas contra la COVID-19, según algunos expertos.

La mutación “podría significar que las vacunas serían menos efectivas contra estas variantes del virus”, argumentó Tyra Grove Krause, responsable del Departamento de Epidemiología y Prevención de Enfermedades Infecciosas del instituto danés Statens Serum.