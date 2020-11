La reacción del abogado de Trump al enterarse de la victoria de Biden en plena rueda de prensa

Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump, ofrecía una conferencia este sábado 7 de noviembre cuando se enteró, a través de los medios, que el candidato Joe Biden había resultado ganador en la carrera a la Casa Blanca.

Giuliani se mostró desconcertado al saber la noticia y, desde Filadelfia (Estados Unidos), se negó a aceptar los resultados.

“¿Las encuestas? Pero ellas no deciden las elecciones. Ellos nombraron a Joe Biden… No, no lo es. ¿Quién lo nombró así? ¡Oh, Dios mío! ¿Todas las cadenas? ¡Guau!", dijo el letrado, perdiendo la compostura.

Luego miró hacia cielo, levantó los brazos y continuó: “Todas las cadenas. ¡Tenemos que olvidarnos de la ley, los jueces no cuentan! Todas las cadenas pensaron que Biden iba a ganar las elecciones por un 10%. Vaya, qué pasó. Vamos, no seas ridículo: las cadenas no pueden decidir las elecciones, los tribunales sí", siguió Giuliani.

A continuación, los periodistas le preguntaron si la campaña de Trump podría hacer algo para cambiar el resultado actual de la votación. “Por supuesto, los tribunales anulan las elecciones cuando son ilegales. En este caso particular, no sé si hay suficiente evidencia para dejar de lado todas las elecciones, ciertamente no alrededor del todo el país, quizás en Pensilvania”, señaló.

“Sin embargo, hay ciertamente evidencia suficiente para descalificar un cierto número de papeletas. Las papeletas que no fueron inspeccionadas adecuadamente deben ser descartadas y ese número de boletas debe ser eliminado del recuento, lo que podría afectar el resultado de las elecciones”, aseguró.

Por su parte, Donald Trump denunció la existencia de “fraudes” y prometió desafiar a Joe Biden ante la justicia. Sin embargo, hasta el momento, no ha presentado ninguna prueba y sus alegaciones parecen muy insuficientes para alterar el resultado de las elecciones estadounidenses.

Pocos minutos después del anuncio por parte de la prensa de la victoria del demócrata, el presidente republicano consideró que la elección no estaba “terminada” y dijo que el lunes acudirá a los tribunales.

En diversos tuits, calificados de “engañosos” por la propia red social, habló de “decenas de miles de boletines llegados ilegalmente” y de una “grave” falta de transparencia en el recuento de los sufragios.