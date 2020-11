Hallan cámara oculta dentro de cargador de celular en hospedaje de Airbnb

Una mujer originaria de Estados Unidos que había arrendado un alojamiento a través de la plataforma de Airbnb en el distrito de Brooklyn, ciudad de Nueva York, descubrió durante su permanencia una cámara oculta disfrazada de cargador de teléfono.

Se trata de la modelo Alex Undone, quien decidió compartir su experiencia para evitar que otras personas pasen por lo que ella calificó como su “peor pesadilla”.

En una publicación de su Instagram, el pasado 29 de octubre, Undone aseguró que se percató de la cámara en la sala de visitas de la propiedad cuando se disponía a descansar después de un día de trabajo.

“La única razón por la que sabía lo que era fue por un video de hace años que se hizo viral, en el que una joven modelo advirtió a otras mujeres sobre espeluznantes fotógrafos que las usaban en baños, vestuarios, etc.”, escribió.

A primera impresión, el aparato luce como una simple clavija para tomacorriente con conexión para un cable USB, pero oculta una entrada para una tarjeta de memoria portátil que almacena las fotografías captadas para una lente puesta en la parte delantera.

La mujer se quejó ante la Policía, pero le indicaron que su caso estaba en “una zona gris”; es decir, que no estaba claro si la cámara quebrantaba la ley o si el anfitrión había cometido alguna infracción. Al margen de que el dueño del inmueble haya informado o no la presencia del dispositivo de grabación, este se encontraba en las “áreas comunes”.

De acuerdo a Airbnb, solo es prohibida la instalación de cámaras de seguridad en espacios privados, pero los propietarios deben incluir en sus avisos datos sobre cualquier equipo para evitar ser suspendidos, explicó Undone.

“Mi privacidad fue violada y utilizada para Dios sabe qué. Me robaron la tranquilidad y ni siquiera me permitiré pensar cuánto peor podría haber sido esto si mi hija hubiera estado conmigo. Por favor, protéjanse porque estos sistemas no lo harán”, señaló.