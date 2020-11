“Es más sencillo ser padre esta mañana”: analista de CNN llora por victoria de Biden

Van Jones, analista político de CNN, se convirtió en tendencia mundial en Twitter este sábado 7 de noviembre tras romper en llanto ante la victoria del candidato demócrata, Joe Bien, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Minutos después de que la cadena de noticias proyectara que Biden ganaría en Pensilvania, su estado natal, Jones comentó por qué el triunfo es un nuevo comienzo para algunas personas en el país.

“Es más sencillo ser padre esta mañana. Es más sencillo ser papá. Es más sencillo decirles a tus hijos que el carácter importa, que decir la verdad importa, que ser una buena persona importa”, indicó el especialista.

“Es más fácil para muchas personas. Si eres musulmán en este país, no te tendrás que preocupar que el presidente no te quiere acá. Si eres un inmigrante, no te tienes que preocupar que el presidente permita que te arrebaten a tus hijos o que envíen de vuelta a los dreamers sin razón alguna. Es una reivindicación para muchas personas que realmente han sufrido”, continuó, mientras sollozaba.

Van Jones también se refirió a la muerte de George Floyd. “Muchas personas sentían que no podían respirar. Cada día te despertabas y veías los tuits, ibas de compras y las personas que tenían temor de mostrar su racismo son cada vez más agresivos contigo. Y te preocupas por tus hijos y tus hermanas”, aseveró.

El demócrata Joe Bien fue declarado ganador de la presidencia de Estados Unidos y puso fin al mandato del republicano.

“Me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país” , dijo en su primera declaración, luego de que las grandes cadenas de televisión anunciaran su victoria, y prometió ser “un presidente para todos los estadounidenses”.

Joe Bien, votado por más de 74 millones de personas, una cifra sin precedentes, se dirigirá a la nación desde su bastión en Wilmington, Delaware, junto a su compañera de fórmula, Kamala Harris, quien se convertirá en la primera mujer vicepresidenta en los 244 años de historia de la nación.

Trump, el primer presidente estadounidense en perder la reelección desde George H. W. Bush a principios de la década de 1990, se negó a conceder la victoria.