Elecciones EE. UU.: Obama aplaude triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump

Luego de conocerse los primeros resultados oficiales sobre las elecciones en Estados Unidos, se supo que el candidato demócrata, Joe Biden, superó a Donald Trump y se convirtió en el presidente electo. Ante ello, Barack Obama no dudó en felicitarlo por lo que considera una “histórica y decisiva victoria” en los comicios.

“Una vez que se cuenten todos los votos, el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa, (Kamala) Harris van a tener una victoria histórica y decisiva”, afirmó Obama, quien fue predecesor de Donald Trump en la Casa Blanca y que mantuvo a su correligionario demócrata Biden durante sus ocho años al mando de los Estados Unidos.

“Enfrentará una serie de desafíos extraordinarios que ningún otro presidente recién elegido ha tenido que enfrentar: una aguda pandemia que arrasa al país, una economía y un sistema judicial muy desigual, una democracia en riesgo y el peligro climático”, manifestó sobre Biden.

Cabe resaltar que en las últimas semanas de campaña electoral, el exmandatario estadounidense apoyó la candidatura de Joe Biden e incentivó a los norteamericanos a darle su voto. “Yo sé que va a hacer el trabajo teniendo en cuenta el interés de cada estadounidense, sin importar si votaron o no por él”, aseguró Obama.

¿Qué dijo Joe Biden sobre triunfo en elecciones?

Luego de las proyecciones dadas por AP, NBC y CNN, las cuales le dan la victoria al candidato demócrata en las elecciones de EE. UU., Joe Biden publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento a todos los que confiaron y votaron por él.

“América, me honra que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, hayan votado por mí o no. Mantendré la fe que han depositado en mí”, expresó el nuevo mandatario electo.