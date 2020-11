Luis Felipe Polo: “Trump ya preparaba el terreno para una eventual derrota”

El presidente de los Estados Unidos intenta poner a su país en una encrucijada legal debido a que considera que estas elecciones del 3 de noviembre fueron un fraude que le quitó la victoria. Sin embargo, el analista Luis Felipe Polo rebate esos argumentos en entrevista con La República desde California.

¿Tiene algún asidero el reclamo de fraude?

No. Ninguno. Él ya había advertido desde hace algunas semanas la posibilidad de fraude. Trump ya preparaba el terreno para una eventual derrota y decir que hubo fraude. Cuando salió a decir que había sido el ganador y le estaban quitando los votos, eso no tiene ningún asidero, ni legal ni político, pues primero se deben contar todos los votos, hasta el último que llegue a la mesa de sufragio.

¿Por qué reclama fraude si las posibilidades de ello son casi nulas en EEUU?

Exacto. Incluso dijo que EE. UU. ante el mundo estaba dando vergüenza, pero quien realmente está dando vergüenza es él, antes que el país. Porque nunca se vio en la historia que un presidente reclame la noche de las elecciones “fraude” solamente porque está perdiendo en el conteo. Esta figura no se dio ni siquiera con candidatos que han estado tan cerca de la presidencia como cuando ganó George W. Bush a Al Gore.

¿Qué caminos legales le quedan a Trump en esa línea?

Ya antes de las elecciones había presentado un recurso ante la Corte Suprema de Pensilvania para que el estado no acepte votos hasta el viernes. Sin embargo, dicha institución no se lo permitió y el presidente llevó el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dijo que no se pronunciarían hasta que culmine el conteo de votos. Con ello el mandatario tiene una derrota judicial. Ahora lo que quiere hacer el republicano es presentar el mismo recurso en los estados en los que está perdiendo. Él quiere impugnar los votos para que haya un recuento y dependiendo de los resultados vaya a la Corte Suprema.

¿Y cuándo podrían tenerse los resultados oficiales?

Los tiempos acá son muy específicos, constitucionalmente hablando. Hasta el 8 de diciembre todos los gobernadores deben certificar los resultados de las elecciones de cada estado. Aquellos que están en el limbo judicial, deben resolver antes de esa fecha, debido a que el 14 del mismo mes se reúne el Colegio Electoral para hacer el voto final. Entonces, los plazos no son muy largos, pues el 6 de enero asume el nuevo Congreso y el 20 debe juramentar el nuevo presidente sí o sí. Si no hay hasta entonces un mandatario definido, le tocará a la Cámara de Representantes elegirlo y el Senado decidirá quién es el vicepresidente.

¿No cree que la Corte Suprema fallaría a favor de Trump?

No creo que la justicia acá vaya a fallar políticamente a favor de Trump. Si bien él cuenta con una mayoría conservadora, eso se da para temas de políticas públicas, como el caso del aborto y el seguro social, pero no creo que una institución de mucho prestigio dé un resultado a favor de un candidato que va a estar demostrado que ha perdido legítimamente las elecciones presidenciales. Dudo mucho que se presten a un juego como ese. De hacerlo, sería el caos de la justicia en el país.

¿Cuál sería el panorama tras la victoria de Trump o Biden?

Si Biden pierde, habrá un panorama de rechazo, pero no será un panorama violento. Estoy convencido de que la gente no saldrá a la calle a reclamar. Sin embargo, si Trump pierde, yo creo que sí habrá violencia en las calles. El mismo Trump haría que se genere violencia, porque siempre hace eso. Sí va a salir de la Casa Blanca, no como dicen otros quienes creen que se lo va a sacar con militares, pero antes de salir se encargaría de hacer un caos los últimos dos meses de su mandato.