Elecciones en EE.UU.: masiva elección temprana complica el recuento y aumenta la tensión

El día clave de las elecciones en Estados Unidos llegó con una cifra de 100,3 millones de votos emitidos de manera anticipada, un récord que superó, incluso, a la que se dio en el 2016, cuando Donald Trump ganó en los colegios electorales, pero no en la elección popular.

Se estima que de ese resultado, el 44,8% sea a favor de los demócratas, pero los republicanos confiaron en tener el respaldo de una masiva concurrencia a los lugares de sufragio el día central.

Los primeros estados que ganó el presidente Trump fueron Indiana, Kentucky y Virginia Occidental, mientras que su rival, el demócrata Joe Biden, salió victorioso en Vermont, según reportaron los medios estadounidenses.

Por lo peculiar que fueron estas elecciones, la proyección de los resultados podría tardar hasta una semana para saber con cierta exactitud quién se erige como el próximo mandatario del gigante norteamericano.

Solo el voto por correo superó los 64 millones de boletas un día antes del día central de las elecciones, una cifra positiva debido a que se duplicó el registro del 2016, pero que generará un recuento de votos más complicado.

Reconocen retrasos

El Servicio Postal de Estados Unidos (EEUU) reconoció que están transportando un número inferior de votos por correo al que estaba previsto para poder ser contabilizados en algunos de los estados claves, los llamados a decidir quién ganará entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden.

De acuerdo con la cadena local CNN, que cita archivos judiciales, el proceso de transporte de los votos es inferior a lo previsto en estados bisagra como Georgia, Michigan, New Hampshire o Wisconsin, donde todas las papeletas que lleguen después de la jornada electoral no serán contadas.

Los responsables del Servicio Postal han justificado las demoras en el reparto por la falta de personal, producto de las medidas tomadas en Estados Unidos ante el coronavirus SARS-CoV-2.

Trump amenaza

Como a lo largo de su campaña, Donald Trump se mostró ajeno a la posibilidad de aceptar una derrota ante su rival demócrata. Este martes, durante una conferencia de prensa en las oficinas de su local partidario en Arlington, Washington, el presidente dijo que no estaba pensando en un discurso de concesión o aceptación aún. “Sabes, ganar es fácil. Perder nunca es fácil, no para mí, no lo es”, advirtió.

Además, insistió en que los resultados deberían conocerse la noche del mismo 3 de noviembre.

Pese a llegar al día de las elecciones con un resultado adverso en las encuestas, el mandatario dijo que estaba confiado en que iban a tener una gran noche. “Escuché que lo estamos haciendo muy bien en Florida y que lo estamos haciendo muy bien en Arizona. Lo estamos haciendo increíblemente bien en Texas. Estoy oyendo que lo estamos haciendo bien en todas partes”, dijo, y resaltó el trabajo que hacía su equipo de campaña.

Por su parte, la primera dama, Melania Trump, votó en Palm Beach, la ciudad del sureste de Florida a la que ella y su esposo, el presidente Donald Trump, trasladaron su residencia particular en el 2019.

Melania, quien hace unos días se infectó con coronavirus, apareció sin mascarilla y dijo a los medios de comunicación sentirse bien, pero no reveló el resultado de su voto.

Fuentes oficiales del Gobierno comunicaron que el presidente esperaría los resultados de las votaciones de este 3 de noviembre en la Casa Blanca, espacio que debió ser cercado por agentes del orden desde la tarde del martes, debido a que grupos antirracistas de Black Lives Matter se movilizaron para protestar contra la gestión de Trump.

La policía está alerta, pues resultados considerados adversos para algunos grupos sociales podrían causar disturbios y otros tipos de manifestaciones en diferentes partes del país.

Biden no baja la guardia

Luego de haber asistido a una misa acompañado de su esposa, el líder demócrata Joe Biden regresó a la casa de su niñez en Scranton, Pensilvania, y en el salón, detrás de un cuadro, escribió: “Desde este hogar a la Casa Blanca, con la gracia de Dios”.

Fuera de la vivienda había aproximadamente unas 130 personas que comenzaron a aplaudir y vitorear el nombre de su líder. Todos estaban protegidos con mascarillas, reportan los medios locales. El exvicepresidente iba acompañado también de sus nietas y confesó que al visitar ese lugar no pudo evitar pensar en su madre, que murió a los 92 años en el 2010.

Biden y su familia comenzaron la jornada del 3 de noviembre con la visita a la iglesia de Saint Joseph, en el valle de Brandywine, un lugar al que suelen acudir a misa todos los domingos.

Luego visitaron la tumba de uno de los hijos del exvicepresidente, Beau, quien murió a los 46 años por un tumor cerebral y que habría sido el impulsor de la carrera de su padre a la presidencia de los Estados Unidos. Así lo contó el mismo político.

El demócrata quedará a la espera de los resultados desde su casa de Wilmington, en Delaware.

Infundir el miedo

A primera hora de la tarde, la mayoría de las quejas en todo el país relacionadas con la intimidación se centraban en las llamadas automáticas realizadas a los votantes que transmitían información falsa. La Línea Directa de Protección Electoral dijo que recibió informes de llamadas automáticas de 17 estados que desalientan la votación.

La procuradora general de Michigan, Dana Nessel, dijo en un tuit que las personas que llamaban estaban indicando a los votantes que demoraran la asistencia a las urnas para evitar largas filas. “Obviamente, esto es falso y un esfuerzo por reprimir el voto. No hay largas filas y hoy es el último día para votar”, dijo la Sra. Nessel. “¡No creas las mentiras! ¡Que se escuche tu voz!”.

La denuncia de llamadas automáticas se agregó a las llamadas en vivo de los votantes en Michigan que amenazaban a los votantes en Flint y Grand Rapids con arrestos si se presentaban a las urnas, y un mensaje de texto enviado a los teléfonos de los electores.

Reacciones

Joe Biden, líder demócrata

“Este es nuestro momento para demostrar que el amor es más poderoso que el odio, la esperanza es más poderosa que el miedo y la luz es más poderosa que la oscuridad”, escribió en Twitter.

Donald Trump, presidente republicano

“Estamos muy bien en todo el país”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter luego de conocer los primeros resultados en estados como Kentucky e Indiana.

El senado determina al ganador

Antonio Camborda, analista internacional

Este 3 de noviembre se eligieron 35 senadores de los 100 que conforman el Senado. De ese total, 23 escaños ocupados por los republicanos han estado en juego, incluido el que ocupa Mitch McConnell, uno de los hombres más poderosos del país, que convirtió en un infierno los dos últimos años del gobierno de Obama.

Según las encuestas, 12 de los 23 escaños están en peligro, y de perder solo 4, los republicanos no tendrían mayoría y el control estaría en manos de los demócratas.

Tener mayoría en el Senado significa un enorme poder político, pues podría restablecer el equilibrio en el Tribunal Supremo, tal vez aumentado el número de sus miembros, que le dan cinco votos a los conservadores y solo tres a los liberales.

Tener el control de la Cámara de Representantes y del Senado sería un respaldo para el líder demócrata Joe Biden si ganara la presidencia, pero si el presidente Donald Trump hubiese sido reelegido, este periodo no le sería nada fácil.