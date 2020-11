Las autoridades del estado de Nevada en Estados Unidos informaron que suspenderán el conteo de votos de las elecciones presidenciales hasta mañana jueves.

En un tuit, a través de su cuenta oficial, escribieron: “Eso es todo para las actualizaciones de los resultados electorales hasta las 9.00 a. m. del 5 de noviembre”.

En Nevada, contaron los votos de las personas que ejercieron su derecho el martes 3 de noviembre y el de los ciudadanos que sufragaron a través del correo el día lunes.

Por otro lado, través de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador de Pennsylvania dijo que, aunque faltaban los votos de un millón de personas, se espera que el proceso culmine el 6 de noviembre.

“Nuestros condados están trabajando incansablemente para procesar los votos de la manera más rápida y precisa posible. Pensilvania tendrá una elección justa y contaremos cada voto”, escribió.

La campaña de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que pedirá un recuento en el estado clave de Wisconsin, donde se han contado casi todos los votos y los resultados parecen inclinarse a favor de su rival, el demócrata Joe Biden.

“El presidente está dentro del margen para pedir un recuento y lo haremos inmediatamente”, dijo el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, en un comunicado emitido antes de que ninguna proyección de medios hubiera declarado aún un ganador en ese estado del medio oeste.

El candidato demócrata Joe Biden ganó frente a Donald Trump en Wisconsin, uno de los estados clave en una elección muy reñida, donde el presidente no pudo mantener su victoria de hace cuatro años, proyectaron este miércoles CNN y The New York Times.

Este estado le otorga a Biden 10 votos para el Colegio Electoral, lo que aumenta su ventaja a 248 frente a 213 de Trump. Todavía no hay resultados en Pensilvania, Michigan, Georgia y Carolina del Norte.