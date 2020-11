Las razones por la que algunas encuestadoras de EE. UU. apuntan a Trump como ganador en las elecciones

En las últimas semanas, diversas empresas encuestadoras han emitido sondeos que dan al demócrata Joe Biden como ganador en las elecciones de Estados Unidos 2020. Sin embargo, algunas se inclinan por la reelección del presidente Donald Trump.

Robert Cahaly, representante de Trafalgar Group ha publicado un flujo constante de encuestas que muestran que el gobernante es altamente competitivo contra Biden .

Trafalgar no muestra sus métodos y otros encuestadoras lo consideran demasiado sombrío como para ser tomado en serio, reseñó el portal de The New York Times

La empresa fue una de las que reveló encuestas a favor de la victoria sorpresiva de Trump en 2016. Cahaly, incluso, calificó el número exacto de votos del Colegio Electoral que recibirían Trump y Hillary Clinton (306 a 227), aunque su predicción de qué estados ganaría fue solo un poco desviada.

El mandatario estadounidense tiene una ventaja de tres puntos en Carolina del Norte, Arizona, Michigan y Florida, según Cahaly. Además, le augura victorias en otros lugares.

Las apreciaciones de Cahaly lo colocan fuera de la línea de la mayoría de otras empresas que dan el triunfo al candidato demócrata.

El analista señala que una de las razones de los resultados de otros sondeos “es que mienten”. También llamó a los encuestadores tradicionales como dinosaurios.

"Simplemente, creo que la gente no es lo que dice ser, jamás (...) no podemos eliminar el sesgo de deseabilidad social, solo podemos minimizarlo”, dijo Cahaly en Atlanta.

En 2010, Cahaly, representante Trafalgar, fue arrestado y llevado a los tribunales por violar una ley contra el uso de máquinas automáticas para realizar encuestas. Los cargos en su contra finalmente se retiraron.

Considera, además, que las demás empresas de sondeo han subestimado la importancia de Trump.