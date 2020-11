El Vaticano aclara posición respecto a respaldo del papa a las uniones civiles de la comunidad LGTBI

La Secretaría de Estado del Vaticano ha enviado a los obispos del mundo un comunicado en el que se aclara las recientes palabras del papa Francisco sobre su apertura a una ley de unión civil entre homosexuales.

De acuerdo con la Secretaría, las declaraciones del santo padre difundidas en la película del director Evgeny Afineevsky fueron parte de dos respuestas distintas editadas y publicadas como si fuera una y sin contextualizar. Además, que se refería a las leyes estatales, por lo que no cambia la doctrina de la Iglesia.

“El papa Francisco se ha referido a ciertas disposiciones estatales, ciertamente no a la doctrina de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en el curso de los años”, señala el texto.

La misiva explica que las manifestaciones de sumo pontífice formaban parte de respuestas a dos interrogantes que, según El Vaticano, fueron mangoneadas privándolas de contexto.

“Hace más de un año, durante una entrevista, el papa Francisco respondió dos preguntas diferentes en sendos momentos distintos que, en el documental mencionado, fueron editadas y publicadas como una sola respuesta sin la debida contextualización, lo que generó confusión".

De esta manera los nuncios deslindan con algunas manifestaciones del director de origen ruso que aseguraba que estas expresiones le habían sido realizadas a él durante una entrevista al pontífice.

“El santo padre había hecho en primer lugar una referencia pastoral sobre la necesidad de que un hijo o una hija de orientación homosexual nunca sea discriminado dentro de la familia. Las palabras se refieren a ellos: los homosexuales tienen derecho a permanecer en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar a nadie de la familia y hacerle la vida imposible por eso”.

Evgeny Afineevsky, director ruso que dirigió el documental Francesco. Foto: Difusión

En esa misma línea, acotan que otra de las preguntas se refería a una ley de hace diez años en Argentina sobre los matrimonios igualitarios de parejas del mismo sexo y la oposición de Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires.

A este propósito, la Santa Sede afirmó que era una incongruencia hablar de matrimonio homosexual, y agregó que “lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso”.

No obstante, este ente no dio cuenta de que la entrevista a la que se refiere es la que realizó la periodista mexicana del canal Televisa en Roma, Valentina Alazraky, en 2014. Tampoco precisó por qué esta parte de la respuesta no llegó nunca a la autora tras ser editado por el Vaticano, como el canal mexicano confirmó.

“El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los estados laicos quieren justificar las uniones civiles para regular diferentes situaciones de convivencia, motivados por la necesidad de regular aspectos económicos entre las personas, como garantizar la asistencia sanitaria. Se trata de pactos de convivencia de distinta naturaleza, de los que no sabría dar un elenco de las diversas formas. Es necesario ver los distintos casos y evaluarlos en su variedad”, añadió el papa en este trozo de entrevista que nunca se emitió.

Con información de EFE, ACI y Reuters.