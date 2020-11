“Mucho daño”: Fauci pronostica una situación grave en EE. UU. por la COVID-19

Los últimos datos sobre los números de contagios y muertes por COVID-19 en Estados Unidos han evidenciado un aumento. Para el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, esta tendencia va a continuar y provocará “mucho daño" al país.

En una entrevista para The Washington Post, Fauci criticó la gestión que se ha asumido contra el coronavirus, hasta el momento. Pronosticó un invierno con 100.000 o más casos por día y un número creciente de muertes. En ese sentido, precisó, Estados Unidos necesita hacer un “cambio abrupto”.

“Nos espera mucho daño. No es una buena situación. Todas las estrellas están alineadas en el lugar equivocado a medida que avanza la temporada de otoño e invierno, con la gente congregándose en casa en el interior”, advirtió.

Las declaraciones de Fauci se dan luego de que Estados Unidos superara los 9,1 millones de casos de COVID-19. Los recuentos revelan, además, que el país atraviesa cifras cada vez más altas de contagios diarios, 99.000 y 100.000.

Pese a ello, el presidente Donald Trump se ha ocupado en realizar una campaña a favor de su reelección en la que enaltece su gestión contra la pandemia y minimiza los efectos de la enfermedad.

“Quiero decir que nuestros médicos son personas muy inteligentes. Entonces, lo que hacen es decir: ‘Lo siento, pero todos mueren de COVID’”, dijo Trump el viernes en un mitin en Michigan, aludiendo que los decesos reportados por coronavirus favorecen a los médicos porque así obtienen más dinero.

En comparación con su retador, Joe Biden, el mandatario viene organizando eventos constantes y sin protocolos adecuados para mitigar los contagios. Fauci precisó también que el grupo de trabajo sobre el coronavirus en la Casa Blanca se reúne ahora con menos frecuencia, debido a que Trump está más centrado en reanudar la economía del país.

“En este momento, el aspecto de salud pública del grupo de trabajo ha disminuido enormemente (...) La última vez que hablé con el presidente no fue sobre ninguna política; fue cuando se estaba recuperando en Walter Reed, me llamó", indicó.

En cambio, indicó que otro de los asesores de la pandemia en Estados Unidos, el neurorradiólogo Scott Atlas, sí se reúne con frecuencia con el mandatario. Al respecto, señaló que lamenta que esto sea así, ya que no lo considera un profesional preparado para abordar el problema de la COVID-19.

“Es un tipo inteligente que habla de cosas en las que creo que no tiene ninguna percepción, conocimiento o experiencia reales. Sigue hablando de cosas que cuando las analizas y las analizas, no tienen ningún sentido”, expresó.

Atlas ha respaldado recientemente la intención de permitir que los jóvenes sanos se contagien “naturalmente” de coronavirus, una de las principales ideas de la inmunidad colectiva.

“La idea de esta narrativa, de que si no mueres, todo es perfecto, simplemente es falsa (...) Decir: ‘Deja que la gente se infecte, no importa, solo asegúrate de que no mueran’, para mí, como persona que ha estado practicando la medicina durante 50 años, no tiene ningún sentido", reiteró Fauci.