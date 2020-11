Elecciones en EE. UU.: ¿qué documentos de identidad necesitan los votantes?

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se realizarán el próximo martes 3 de noviembre. Con cinco mítines en sendos estados clave, Donald Trump imprime un ritmo frenético a su campaña en un intento por alcanzar, a dos días de los comicios, a su rival demócrata en la carrera por la Casa Blanca, Joe Biden, quien concentró sus fuerzas en Pensilvania.

Una encuesta del diario The New York Times y del Sienna College publicada este domingo muestra a Biden por delante de Trump en cuatro estados decisivos . En todos ellos ―Pensilvania, Arizona (suroeste), Florida y Wisconsin (norte)― el republicano había ganado en 2016.

Sin embargo, los expertos llaman regularmente a la cautela, recordando que Trump dio una de las mayores sorpresas de la historia política de Estados Unidos en 2016 al derrotar a Hillary Clinton. Ante las tensiones que se sienten en todo el país, algunos comercios de varias ciudades, entre ellas Nueva York y Washington, protegieron sus vitrinas por temor a que estallen disturbios tras las elecciones.

A pesar del despliegue de información en torno a las votaciones, algunos ciudadanos ignoran qué necesitan para poder ejercer su voto o qué documentos deben llevar para aplicarlo. Conócelos a continuación.

Quién sí puede votar

En primer lugar, el votante debe ser ciudadano estadounidense y mayor de 18 años . También deberá cumplir los requisitos de residencia de su estado. Aun si no tiene hogar (en inglés) puede votar. La persona debe estar inscrita antes de la fecha límite. Solo Dakota del Norte no requiere inscripción para votar.

Quién no puede votar

Los no ciudadanos, incluidos los residentes permanentes con tarjeta verde o “Green card”. Si no se es ciudadano estadounidense, inscribirse para votar o votar en las elecciones federales es considerado un crimen .

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés) puede negarle la ciudadanía (naturalización) o deportar a las personas que no son ciudadanos que hayan votado o se hayan registrado

La identificación de los votantes

Algunos estados solicitan o exigen a los votantes que muestren un documento de identificación con una foto, como una licencia de conducir, una tarjeta de identificación emitida por el estado, una identificación militar, una identificación tribal y muchas otras formas de identificación.

Otros, en tanto, aceptan identificación sin foto, como un extracto bancario con nombre y dirección u otro documento que no necesariamente tiene una foto. Si un votante no muestra la identificación solicitada por la ley, los estados ofrecen alternativas. Estas leyes encajan en dos categorías, no estrictas y estrictas .

No estricto: al menos algunos votantes sin una identificación aceptable tienen la opción de emitir un voto que se contará sin más acción por parte del votante. Por ejemplo, un votante puede firmar una declaración jurada de identidad, o se puede permitir que los trabajadores electorales respondan por el votante.

Estricto: Los votantes sin identificación aceptable deben votar en una boleta provisional y también tomar medidas adicionales después del día de las elecciones para que se cuente. Por ejemplo, se le puede solicitar al votante que regrese a una oficina electoral unos días después de la elección y presente una identificación aceptable para que se cuente la boleta provisional. Si el votante no regresa para mostrar su identificación, la boleta provisional no se cuenta.

¿Qué pasa con quienes votan por primera vez?

La ley federal Help America Vote exige que todos los estados exijan la identificación de los votantes por primera vez que se registren para votar por correo y no hayan proporcionado verificación de su identificación en el momento de la inscripción.

El reglamento enumera una “identificación con fotografía vigente y válida” o “una copia de una factura de servicios públicos actual, extracto bancario, cheque del gobierno, cheque de pago u otro documento gubernamental que muestre el nombre y la dirección del votante” como formas aceptables de identificación.

Excepciones a los requisitos de identificación de votantes

La mayoría de los estados con requisitos estrictos de identificación de votantes hacen algunas excepciones.

Por ejemplo, quienes tienen objeciones religiosas a ser fotografiados (Arkansas, Indiana, Kansas, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Wisconsin), las personas indígenas (Indiana, Tennessee), las víctimas de un desastre natural reciente (Texas), o las personas que son víctimas de abuso doméstico, agresión sexual o acoso y tienen una “lista confidencial” (Wisconsin).