Elecciones en Estados Unidos: ¿qué dice la Constitución sobre el voto obligatorio?

A solo dos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos 2020, ya se han emitido más de 90 millones de votos, según un recuento elaborado por el Proyecto Elecciones de la Universidad de Florida. El número supera a la participación total que hubo en 2016, cuando también se implementó el voto adelantado.

Es así que algunos sondeos ya revelan cifras a favor del actual presidente, Donald Trump, y también de su rival, el demócrata Joe Biden. Sin embargo, aún no se puede determinar nada al respecto, y este 3 de noviembre es un día significativo para tener un acercamiento sobre quién podría ocupar el sillón en la Casa Blanca.

“Los datos que se adelantan días previos a las elecciones presidenciales son importantes, pero no reflejan necesariamente lo que sucederá. Tampoco lo de las urnas, porque hay que recordar que lo que cuentan son los votos acumulados en los colegios electorales”, explica el internacionalista Antonio Camborda.

Voto voluntario

Pese a la masiva participación registrada en el voto anticipado de Estados Unidos, la ley que rige en el territorio no obliga a los ciudadanos a sufragar ni establece alguna multa por no hacerlo. Esto aplica para cualquier acto electoral, ya sea nacional, estatal o incluso local.

En el país norteamericano, emitir un voto es un derecho y un privilegio, según su Constitución. Lamentablemente, la desconexión política ha provocado que la participación caiga en los últimos comicios. No obstante, en 2008, cuando se disputaron el primer lugar Barack Obama y John McCain, hubo un 64% de electores que sufragaron; pese a ello, en 2016, el número alcanzó solo el 55%.

Un estudio realizado por Knigth Foundation reveló en febrero de este año que hay una cantidad importante de votantes que no participan en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El total asciende, prácticamente, a la mitad del total de electores, cerca de 100 millones de personas.

No obstante, esta situación no ha sido provocada por la ley que defiende el derecho a no votar en el país. Eitan Hersh, asesor académico del informe de la Fundación Knight, afirma a la BBC que se trata de una pérdida de interés.

“La falta de compromiso tiene que ver con que la gente no se sienta conectada con el sistema electoral y no piensa que es importante”, dice. Por otro lado, explica que, a medida que la política en el país se vuelva más nacionalizada y partidista, más personas se desvincularán del proceso.

Aun así, hay quienes consideran que las elecciones presidenciales de este año superarán expectativas, lo cual ya se ha conseguido en el recuento de votos anticipados.