Trump vs. Biden: los factores que les podrían hacer ganar las elecciones de Estados Unidos a cada candidato

Las elecciones de Estados Unidos tendrán lugar el próximo 3 de noviembre. Casi 100 millones de personas ya han sufragado de manera anticipada en persona o por correo, mientras que los demás esperan votar de manera presencial el martes.

Los políticos que se postulan son el actual presidente Donald Trump y el exvicepresidete Joe Biden, en un evento democrático en el que tendrá protagonismo acaso la ventaja del actual mandatario o la pandemia del coronavirus a favor del exsenador.

Donald Trump

La base del presidente

Desde la campaña del 2016, la base de simpatizantes con la que Donald Trump se ha mantenido es la misma que se traduce en los mítines protagonizados por miles de asistentes que siguen al mandatario republicano. Esta base está conformada, a grandes rasgos, por personas blancas sin educación universitaria y residentes de áreas rurales. A pesar de todo lo que ha venido pasando en el país norteamericano lo cierto es que, en las encuestas estadounidenses, Trump no ha tenido caídas significativas de popularidad. Pero tampoco subidas, como lo asegura el periodista estadounidense Gerardo Lissardy. “Es una base fiel, quizás incluso más a él que al Partido Republicano”, dice el comunicador de la BBC.

Gestión de la economía

Entre los estragos que se presentaron por la pandemia del coronavirus están el económico. Sin embargo, según la BBC, esta semana se publicaron datos de una recuperación económica: el pasado jueves se conoció que la economía de Estados Unidos creció a un nivel sin precedentes en el tercer trimestre, con un aumento del 7,4% del PBI, lo que representa a un ritmo anual del 33,1%.

Según el medio citado, en Estados Unidos la ciudadanía suele confiar más en los candidatos republicanos que en los demócratas en temas de gestión económica. Por ello, Donald Trump lo ha usado en su campaña para sembrar preocupación ante la posible llegada de Joe Biden a la presidencia del país.

Los valores conservadores

Durante la actual campaña en Estados Unidos, Donald Trump ha denostado a su rival etiquetándolo de socialista o marioneta de la izquierda radical del Partido Demócrata. Por ello, el actual mandatario se presenta a las elecciones como aquel que mantendrá la ley y el orden y los valores más tradicionales.

Además, en su actual gobierno, introdujo a tres jueces conservadores en la Corte Suprema mediante un solo mandato. Esto le serviría como carta de presentación frente aquellos ciudadanos que aplauden estos nombramientos por su impacto en el porvenir del país.

Joe Biden

El voto antiTrump

El ‘mal menor’ no es una frase nueva acuñada en política. Según la BCC, el principal detalle que puede hacer ganar a Joe Biden es el rechazo ciudadano a Donald Trump. Esto no solo por parte de los demócratas, sino también de un sector de republicanos desencantados. “Es un voto contra Trump definitivamente. La gente está más motivada para echarlo. Está el Lincoln Project, un grupo fundado y formado por republicanos que no necesariamente apoyan la agenda de Biden, pero quieren que Trump se vaya”, precisa Robert Shapiro.

Capacidad de mover amplia masa

De acuerdo con datos del US Elections Project, más de 78 millones de ciudadanos en Estados Unidos ya han votado de manera anticipada o en persona para final de esta semana. Comparados a las elecciones del 2016, estos sufragios reflejan una cifra superior en votos anticipados. “Se tiene la creencia de que una alta participación beneficia a lo demócrata, y viceversa”, precisa Matthew Record, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de San José de California.

Si bien no se tiene exactitud de que los votos anticipados sean para el candidato demócrata, es un botón de ejemplo de que los estadounidenses están siendo más precavidos por el coronavirus. Por otro lado, el carácter moderado de Joe Biden le permite atraer demócratas de centro e incluso republicanos para quienes Bernie Sanders o Elizabeth Warren representan el ala más de izquierda del Partido Demócrata.

La pandemia del coronavirus

No es cosa nueva que Joe Biden planea abordar la pandemia del coronavirus de manera distinta a la de Donald Trump. Es así que organiza mítines en los que recuerda a las víctimas del virus en sus discursos y presenta propuestas para gestionar la crisis.

Otro punto a su favor es el manejo del coronavirus por parte de Trump, quien insiste en restar importancia a la pandemia pese a que la cifra de fallecidos en el país ya sobrepasa los 225.000.