“Yo sé quién da y quién no”: cura español reprocha a los fieles por sus escasos aportes [VIDEO]

Los asistentes a una misa en la iglesia del Cristo de Valdepeñas, en la provincia Ciudad Real, España, fueron criticados por el párroco local, debido a sus “escasas aportaciones económicas” en un momento en que la parroquia se enfrenta a una deuda por las obras de rehabilitación del templo .

Durante su homilía dominical, el cura reprochó a quienes “teniendo trabajo”, no aportan “ni 10 o 15 euros al mes”, refiriéndose a un caso en particular. La ceremonia se llevó a cabo el 4 de octubre y fue difundida en las redes sociales.

“Hay un señor que en los últimos ocho años me ha dicho más de 15 veces que me traerá su número de cuenta para cargarle la cuota, pero nunca me lo ha traído”, se quejó el párroco. “Cómo se puede tener la cara tan dura, la gente se piensa que somos tontos”, agregó.

Mira el video:

El cura reprendió a los fieles que no aportan suficiente, y aseguró estar al tanto del grado de generosidad de cada uno de ellos. “Yo me fijo en todo; que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto”, cuestionó el cura. “Yo sé quién da y quién no da, quién ha dado para la obra y quién no ha dado”, replicó.

Asimismo, el religioso cuestionó el comportamiento de los feligreses. “A los que piensan que la cosa está muy complicada, piensen, porque 10 o 15 euros al mes es lo que gastan en una ronda de cervezas”.

¿Cuánto debe la Iglesia?

La rehabilitación de la Iglesia se inició en 2012 y ha costado más de un millón de euros. El cura explicó que más de la mitad del monto lo cubrieron instituciones nacionales, entidades privadas y un préstamo que pidió la parroquia al banco, pero aún quedan 80.000 euros pendientes de pago.

