Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos intensifican sus campañas en la recta final de la carrera por llegar a la Casa Blanca. Ambos candidatos han enfocado su propaganda en algunos estados con mayor fuerza que en otros con la finalidad de llevar la mayor cantidad de electores a las urnas el próximo 3 de noviembre.

Los sondeos de opinión pública ubican al demócrata Joe Biden por encima del republicano Donald Trump. No obstante, en 2016 Hillary Clinton también partió con esta misma ventaja, la misma que no fue suficiente para convertirse en la presidenta de EE. UU., debido a su particular sistema electoral presidencial que se distingue de muchas naciones como el Perú.

El proceso de elección para escoger al próximo mandatario estadounidense fue redactado en el siglo XVIII en la Constitución de la nación norteamericana. Estas reglas se han mantenido pese a que las razones por las que se instauró ya no existen hoy en día.

¿Cuáles son las diferencias entre las elecciones de EE. UU. y el Perú?

1. Voto indirecto

El sistema electoral presidencialista se basa en el voto indirecto, es decir, el presidente y vicepresidente no salen elegidos por el voto ciudadano. Los ganadores son determinados por el sufragio de los electores, quienes integran un proceso llamado Colegio Electoral (CE).

Esta fórmula surgió con los “padres fundadores” de Estados Unidos, una de las razones obedeció a la imprevisibilidad del dictamen popular, así como a los recelos de cada Estado. A ello, hay que sumar la dificultad que existía para realizar una campaña electoral a nivel nacional debido a la extensión territorial y a las carencias en la comunicación.

¿Cómo funciona el Colegio Electoral?

Cada Estado tiene tantos electores como miembros en el Congreso (Cámara de Representantes y Senado), incluyendo los tres sufragantes de Washington DC, donde hay 538 electores en total; estos fueron distribuidos según el censo.

Distribución de electores de acuerdo a cada estado. Foto: USA Gov en español

Luego de que una persona emite su voto para presidente, este pasa a un conteo estatal. En 48 estados y en Washington DC, el ganador consigue todos los votos electorales para esa jurisdicción. Con excepción de Maine y Nebraska que asignan a sus electores utilizando un sistema proporcional.

“Cada Estado tiene un grupo de votos y el candidato que gane el estado se lleva estos votos. Lo que pasa es que hay jurisdicciones que tienen mucha población y hay otros que no la tienen. Por ello, en muchos de ellos el voto de los ciudadanos pesa más que en otros”, señala José Incio, politólogo de la PUCP.

Cualquiera de los candidatos, Biden o Trump, necesitan el respaldo del 50% más uno, es decir, al menos 270 electores para ganar la elección presidencial. La votación del Colegio Electoral tiene lugar a mediados de diciembre (día 14 en este 2020) cuando los electores se reúnen en sus Estados. No obstante, un detalle no menos importante es que “el voto que los electores emiten es el mismo por el que votó la población, aunque es raro que este cambie”, agrega.

Sin embargo, la historia nos cuenta que hubo nueve ocasiones en los que los electores han votado en contra de las instrucciones de su circunspección.

¿Cómo se eligen a los electores?

La elección de los electores de cada territorio es un proceso que consta de dos partes. Primero, los partidos políticos de cada estado eligen listas de electores potenciales en algún momento antes de las elecciones generales. En segundo lugar, durante los comicios generales, los votantes de cada estado eligen a los representantes emitiendo sus votos.

“Hubo muchos intentos de reformarlo (Colegios Electorales), pero se tendría que enmendar la Constitución porque ambos partidos tienen intereses, ya que el partido que gana en cada estado se lleva la totalidad de los votos”, dice el analista internacional Ramiro Escobar.

Mientras tanto, para Incio para los CE esto debe cambia en el futuro “por la gran disparidad existente entre el poder territorial y poblacional”. Este alegato se justifica en que los estados con menor población están sobrerrepresentados en el Colegio Electoral, y es que cada uno de estos territorios obtienen al menos tres electores al margen del número de habitantes.

2. Voto voluntario

En Estados Unidos nadie está obligado a votar en elecciones presidenciales, estatales o locales. La Constitución afirma que votar es un derecho y un privilegio.

En ese mismo sentido, el analista internacional Ramiro Escobar sostiene que “la campaña presidencial busca que los partidos puedan persuadir a la mayor cantidad de votantes a las urnas, ya que también está en juego la disputa territorial por los colegios electorales”.

En opinión de Incio, al ser el voto voluntario, los partidos deben elegir a un candidato que atraiga la gente y que incite a que la ciudadanía salga a votar. “Se acude a votar por qué los estados pueden cambiar o tener un peso específico al momento de la elección. La idea es movilizar el voto y que los partidos no se lleven una sorpresa en demarcaciones que consideran ya ganadas”.

3. Federacionismo

Estados Unidos es una república federal, lo que le otorga la competencia a cada estado para determinar las reglas del proceso electoral en términos de plazos y la forma en la que los ciudadanos deben ir a sufragar.

En líneas anteriores mencionamos que el voto es voluntario; por ello, “todos los estadounidenses no quedan registrados en los padrones al cumplir los 18 años de edad". "Lo que tienen que hacer los partidos políticos es la primera gran campaña: la de registrar electores y que estos después acudan a las urnas”, manifiesta Incio, también candidato a doctor en Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh.

Al ser tan diferenciado el sistema en cada territorio, algunos de ellos ofrecen distintas posibilidades del registro de votantes en línea. El formulario incluye una sección en la que el civil debe marcar si se identifica como republicano, demócrata o independiente.

Solo en el 2016, 230 556 622 ciudadanos estadounidenses acudieron a votar, según las estadísticas de la aplicación Proyecto de la presidencia estadounidense.

Sin embargo, la contienda del 2020 parece haber animado a muchos ciudadanos a ser partícipes de este proceso. A poco de dos semanas de la gran final, 35 millones de votos se han emitido de manera anticipada, de acuerdo con la misma web antes consultada.

En tanto, un informe del diario The Washington Post asegura que ya se alcanzó el 70% del volumen total de votos por anticipado que se emitieron en las elecciones de 2016.

“Tengo la impresión que en esta elección más gente acudirá a votar, sobre todo los demócratas. En este enfrentamiento entre Trump y Biden hay gente que querrá evitar que el republicano sea reelecto o también puede ir gente a votar para que el candidato demócrata no llegue a la Casa Blanca por su supuesto socialismo”, expresa Escobar, también docente universitario.

4. Bipartidismo

El Partido Demócrata (Progresismo) y el Partido Republicano (Conservador) son las dos agrupaciones que acaparan la atención de la vida política de EE. UU. “Los partidos representan tendencias o posiciones que usualmente están bien marcadas por temas ideológicos”, expresa Incio.

Nuestro consultado explica que la competencia al interior de la organización progresista suele ser muy reñida debido a que muchas de las figuras que aspiran a ser el candidato presidencial “son políticos con trayectoria en puestos como senadores o gobernadores, por lo que gozan de una mayor visibilidad”.

“En el caso del demócrata, estas facciones muchas veces salen a flote al efectuarse las elecciones internas y de allí se van alineando a lo que la mayoría de sus integrantes quiere como proyecto político. El Republicano es más abierto desde que se cambiaron las reglas de sus elecciones internas, en la década de 1980”, acota.

Para Ramiro Escobar esta realidad bipartidista debe cambiar a través de dos enmiendas a la Carta Magna estadounidense, la elección del Senado y la abolición del voto indirecto. “Si haces una elección Popular de pronto empezarían a surgir agrupaciones para competir con los demócratas o republicanos. Esos partidos existen tienen candidatos, pero no tienen peso nacional”.

Para el proceso electoral 2020; además de Trump y Biden hay otros dos contendientes: Jo Jorgensen del Partido Libertario y Howie Hawkins del Partido Verde.

5. Estados péndulos o ‘Swingstates’

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se deciden, muchas veces, gracias a los estados péndulos o ‘swingstates’, es decir, aquellos que no tienen una postura definida en cuanto a qué partido apoyarán.

De acuerdo con nuestros expertos consultados, los demócratas suelen sacar ventaja en las costas y en los estados más poblados. Mientras que los republicanos son fuertes en el interior y en demarcaciones con menor población. “Por lo general es aquí donde se concentra la campaña, ya que pueden inclinar la balanza hacia uno u otro candidato”, coinciden tanto Incio como Escobar.

El exvicepresidente Biden ha invertido la mayoría de su presupuesto en quince estados. De ese número, diez fueron ganados por Donald Trump en 2016 y cinco por Hillary Clinton, según Medium Buying, un rastreador que identifica donde se están invirtiendo el mayor número de anuncios electorales.

Arizona, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Wisconsin. Estos son los once estados donde los republicanos invertirán la mayor parte de su presupuesto. En todos ellos coinciden con los demócratas.

6. Elecciones en día martes

En 1845 una ley estableció que las elecciones presidenciales de Estados Unidos deberían celebrarse el segundo día de la semana. En aquella época la nación norteamericana era de índole agrícola, la gente se desplazaba en carruaje o a caballo y solo votaban los varones blancos.

Noviembre fue el mes seleccionado porque terminaba la temporada de la cosecha. La mayor parte del electorado tenía que recorrer un largo tramo hacia el condado para emitir su voto a lo largo de un día. Los sábados y domingos era imposible viajar por motivos religiosos, el peregrinaje se hacía en lunes y el martes quedaba reservado para votar.

“Al no ser un domingo o no ser feriado justamente incentiva más al voto porque es más difícil para una persona que trabaja o que tiene un empleo precario dejar de ir a trabajar para ir a votar; eso es un problema”, apunta Incio.

Si bien el contexto socioeconómico ya no es el mismo, se ha intentado cambiar el día de las elecciones. “Aquí (EE. UU.) se cuestiona constantemente por qué las elecciones son muertes. Asimismo, hubo numerosos intentos de cambiar el día de votación para que sea en domingo”, indica a este medio José, quien reside en Norteamérica por motivos académicos desde hace cuatro años.

7. Elecciones y votaciones en simultáneo

Este 3 de noviembre no solo se elegirá al representante de Estados Unidos para los próximos cuatro años, también se deberá escoger a 33 integrantes de la cámara alta del Congreso (Senado).

De los cuales se escogerán por voto directo a 21 republicanos y 12 demócratas, y a dos más en elecciones especiales debido a la muerte de John McCain y a la renuncia por problemas de salud de Johnny Isakson, ambos republicanos.

Asimismo, escobar agrega que también se realizarán referéndums respecto a otras consultas que pueden ser de tipo social, educativo o administrativo.

Elecciones en Perú

Las elecciones en el Perú se efectúan de la misma forma para elegir al presidente de la República, los congresistas, gobernadores regionales y alcaldes distritales, aunque en diferentes plazos; de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de elecciones.

Las autoridades del Ejecutivo y Legislativo son electas durante el segundo domingo de abril en un proceso que se celebra cada cinco años. Los futuros representantes son escogidos de manera directa por los ciudadanos peruanos mayores de 18 años inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), quienes acuden a las urnas de manera obligatoria. A diferencia de los EE. UU., los peruanos cuentan con una amplia variedad de candidatos debido a la diversidad de partidos políticos.

