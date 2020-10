De Kennedy a Bush, las elecciones en EE.UU. más reñidas de la historia reciente

A lo largo de la historia, las elecciones presidenciales de Estados Unidos han presenciado definiciones por amplios márgenes, pero también por escasas diferencias en los votos populares o en el Colegio Electoral.

Algunos de los comicios de los últimos 60 años estuvieron entre los más reñidos de la historia y despertaron sendas polémicas en el país norteamericano y en el mundo. Nombres como John F. Kennedy, Richard Nixon, Jimmy Carter y George W. Bush se vieron involucrados en estas recordadas contiendas.

“En realidad, en Estados Unidos, las victorias holgadas son la excepción. Las votaciones suelen ser muy ajustadas si lo medimos en términos de votos totales, pero esto cambia cuando vota el Colegio Electoral. Asimismo, son reñidas en función del sistema bipartidista, que divide la votación entre dos partidos”, explica el internacionalista Óscar Vidarte en conversación con La República.

A continuación, presentamos algunas de las elecciones presidenciales de EE. UU. más cerradas y discutidas en los últimos años.

John F. Kennedy vs. Richard Nixon: elecciones de 1960 en EE. UU

Richard Nixon era el candidato del Partido Republicano y venía de ser el vicepresidente del gobierno de Dwight Eisenhower. Su contrincante demócrata era John F. Kennedy, de apenas 43 años, pero con experiencia en la Cámara de Representantes y el Senado.

La elección fue bastante reñida: Kennedy se impuso con el 49,7% de los votos, mientras que Nixon obtuvo el 49,6%. Unos 113.000 votos separaban a ambos candidatos en el voto popular. No obstante, la diferencia fue más clara en el Colegio Electoral ( 303 votos contra 219 ).

Kennedy superó a Nixon por apenas 113.000 votos populares. Foto: AFP

“Kennedy fue un candidato sorpresivo: católico, joven, de una familia con una herencia política muy importante. Irrumpió contra un candidato que parecía ser favorito. Creo que Estados Unidos entra a una ruptura social importante en los años 50 y 60, y Kennedy, a pesar de su origen aristocrático, reflejó ese cambio de actitud. Fue un candidato que llegó con ideas frescas, cuyo discurso ofrecía esperanza”, indica Vidarte.

Jimmy Carter vs. Gerald Ford: elecciones de 1976 en EE. UU.

Gerald Ford había asumido la presidencia tras la renuncia de Richard Nixon al cargo por el caso Watergate. Durante su gobierno, indultó a su predecesor , una medida bastante discutida. Ford, del Partido Republicano, iba por la reelección frente a un candidato demócrata no muy conocido: Jimmy Carter.

“Hubo gobiernos continuos republicanos, este partido comienza a tener una injerencia fuertísima. Los demócratas tomaron mucha fuerza en estados del este, centro y sur, que habían creado una suerte de ‘muralla azul’. Carter se presenta como una alternativa, se aprovecha del tema ético y condena las maniobras del espionaje y del uso de los fondos, eso hace reflexionar a la gente", señala a La República el analista político Antonio Camborda.

Gerald Ford y Jimmy Carter se enfrentaron en la elección de 1976. Foto: Composición / Gerald R. Ford Presidential Foundation / AFP

“Estados Unidos venía de perder la guerra en Vietnam. La juventud quería algo distinto, y yo creo que Carter reflejaba ese discurso pacifista”, agrega Vidarte.

Carter se impuso en el voto popular, “aunque la diferencia no es muy amplia, es de 1,9%”, según recuerda Camborda. En el Colegio Electoral, el resultado fue de 297 votos contra 240 . Ford había triunfado en 27 estados, la mayor cantidad obtenida por un candidato perdedor.

George W. Bush vs. Al Gore: elecciones de 2000 en EE. UU.

Una de las elecciones más debatidas de los últimos tiempos enfrentó a Al Gore, candidato demócrata y vicepresidente del saliente Bill Clinton, contra George W. Bush, candidato republicano, gobernador de Texas e hijo de un expresidente (George H. W. Bush). La noche de la elección estuvo llena de dudas: algunos canales felicitaron por su triunfo a Gore, pero luego cambiaron de versión. Bush recibió las felicitaciones de su oponente político, quien después retiró lo que había dicho.

El resultado final debía definirse con los votos de Florida. “No se querían contar los votos por correo y los votos golondrinos, es decir, aquellos de personas que no residían en Florida. El conteo demoraba, pero se vencía el plazo, porque el Colegio Electoral se debía reunir en diciembre”, detalla Camborda.

La elección presidencial del año 2000, entre George W. Bush y Al Gore, se definió con los votos de Florida. Foto: AFP

La contienda legal llegó hasta la Corte Suprema, que resolvió detener el recuento, por lo que los votos de Florida fueron a Bush y le permitieron alcanzar los 271 votos en el Colegio Electoral (se necesitan como mínimo 270 para ganar), lo cual le dio la victoria pese a no tener la mayoría de votos totales ( 47,87% frente a los 48,32% de Gore ).

“Esperemos que estas circunstancias no se repitan hoy, porque generan mucha incertidumbre sobre el resultado”, sostiene Vidarte.

Donald Trump vs. Hillary Clinton: elecciones de 2016 en EE. UU.

Al igual que en la elección anteriormente mencionada, el ganador de esta (Donald Trump) no obtuvo la mayor cantidad de votos totales , sino que se impuso en los votos del Colegio Electoral ( 304 contra 227 ). “Trump alcanzó 46,15% de los votos en mesa, y Hillary Clinton obtuvo 48,17%, dos puntos de diferencia, hablamos de 3 millones de votos, pero los resultados fueron adversos a Hillary”, reseña Camborda.

¿Cuál fue la clave de esta elección? Para Camborda, fueron “los estados de Iowa y Idaho, ambos agricultores y totalmente conservadores, y el estado de Florida, donde la población cubana votó por los republicanos, ya que culpan a Kennedy y a los demócratas de haber dado la orden contraria a desembarcar en la bahía de Cochinos para derrocar a (Fidel) Castro”.

Donald Trump se impuso a Hillary Clinton en la elección de 2016 pese a no tener la mayoría de votos populares. Foto: Composición / AFP

Vidarte asegura que “más que ganarla Trump, la pierde Hillary Clinton. Yo creo que el Partido Demócrata pensó que los afroamericanos, los latinos, las mujeres, iban a salir a votar masivamente por ella, como sucedió con Barack Obama (el voto es voluntario en Estados Unidos). Pero no se dieron cuenta de que no lo hicieron porque en su partido hay muchas fracturas, y Hillary no representa a ese sector progresista, no generó empatía. Por otro lado, Trump hizo su tarea”.

Fecha de las Elecciones en Estados Unidos 2020

Este 2020, el país norteamericano tendrá sus elecciones a presidente, vicepresidente y congresistas el martes 3 de noviembre.

¿Qué se sabe de los dos principales candidatos?

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, postula por el Partido Republicano, con miras a permanecer otros cuatro años en la Casa Blanca. Su principal contendor, Joe Biden, fue vicepresidente del país norteamericano entre 2009 y 2017 y es candidato por el Partido Demócrata.

En las últimas semanas, ambos candidatos han llevado a cabo actividades de campaña en varios estados. Hasta ahora, las encuestas muestran una cierta ventaja de Biden sobre Trump, con un margen de entre 3 y 14 por ciento. Si bien esto no interviene directamente en el resultado final, sí refleja la intención del voto.

Lo que debes saber de Donald Trump

Donald Trump es el presidente número 45 de los Estados Unidos. Nacido en Nueva York en 1946, se forjó una carrera en el sector inmobiliario y fue figura de televisión antes de ingresar a la política. Ganó las elecciones presidenciales de 2016, a las cuales postuló con el Partido Republicano.

En su gobierno, Trump endureció la política migratoria de su país, impulsó la construcción de un muro en la frontera con México, retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París, tuvo un conflicto comercial con China, y se opuso a programas como DACA y Obamacare. En febrero de este año, Trump fue absuelto de un proceso de impeachment en su contra tras ser acusado de presionar a líderes ucranianos para que investiguen a su rival electoral, Joe Biden.

Lo que debes saber de Joe Biden

Joseph Biden Jr. nació en Scranton, Pensilvania, en 1942. Abogado de profesión, fue electo senador por el estado de Delaware en seis ocasiones, la primera de ellas en 1972. Intentó, además, ser nominado como candidato presidencial del Partido Demócrata en 1988 y en 2008.

Biden se desempeñó como vicepresidente durante ambos gobiernos de Barack Obama, entre 2009 y 2017. Allí, fue uno de los principales impulsores de Obamacare. Entre sus propuestas electorales están dar marcha atrás a las políticas de inmigración de Trump, apostar por una “economía de energía limpia” y revocar los recortes de impuestos. También critica el manejo de la pandemia del coronavirus por parte del actual presidente.

