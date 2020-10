“Si hace paro, no vamos a reanimarla”: enfermera a hija de una paciente que agonizaba por la COVID-19

“Si tu madre hace paro, no vamos a reanimarla”. Con esas palabras, una enfermera comunicó a la hija de una paciente con coronavirus que su madre estaba agonizando y que no era “candidata para ser intubada”. Ocurrió en un nosocomio de la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina.

El audio, cuya veracidad fue confirmada por el director del establecimiento, fue compartido por Clarín el último jueves 22 de octubre. La víctima —quien padecía un cáncer terminal— falleció horas después en la guardia hospitalaria, donde le habían improvisado una cama debido al colapso sanitario.

“Con la mascarita que le ponemos en la cara no es suficiente”, se oye decir a la trabajadora y a continuación le explica que a su madre le están dando “confort”.

“Le estamos poniendo oxígeno y un poquito de morfina para que ella no sienta la falta de aire. (...) Ella no es candidata a enchufarla en ningún respirador. No es candidata a intubarla, ¿sí? ¿Eso vos ya lo sabés? (...) Digamos, si se cansa, no es que la vamos a enchufar a un respirador ni nada de eso", continúa.

La hija le pregunta si ya consiguieron una cama para internar a su mamá, pero la respuesta es desesperanzadora: “Todavía no hay. Mientras tanto la vamos a tener en la guardia”. La enfermera reitera la gravedad de la situación: “Pero para que sepas: si ella hace un paro respiratorio, no se va a reanimar, ¿sí?”.

El audio fue difundido en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería en las últimas horas. Adrián Lammel, director del hospital Castro Rendón, detalló que “si la paciente no hubiera tenido coronavirus, también se hubiera muerto en poco tiempo”.

En diálogo con La Mañana de Neuquén, el funcionario aseguró que continuar con el tratamiento estaba desaconsejado, incluso desde un punto de vista terapéutico. También aclaró que el hospital tenía respiradores, pero que las camas que se liberaran iban a estar destinadas a otros pacientes con “prioridad”.

En la última jornada, Argentina ha reportado 11.968 nuevos contagios de coronavirus, por lo que el número total de casos alcanza ya 1.081.336, mientras que las víctimas mortales son ya 28.613 después de que haya habido 275 decesos en las últimas 24 horas.

