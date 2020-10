Por: Antonio Camborda

Preparado para votar, me trasladé manejando mi automóvil hasta el lugar más cercano, que era la sede de un Middle School. Al llegar, a pesar de ser muy temprano, la playa de estacionamiento ya estaba casi llena.

Luego de formar la fila, respetando la distancia social de seis pies, y mirar que todos los que estábamos allí llevábamos puestas las mascarillas faciales, ingresé a la sede de votación tras unos 15 minutos de espera. En la fila estábamos varias decenas de ciudadanos ávidos por elegir.

Al llegar a la mesa de registro, una funcionaria del departamento de elecciones me pidió mi documento de identidad, y después de verificar mis datos me indicó que formara fi la para que me hicieran pasar a una de la veintena de cabinas donde estaban las computadoras.

Previamente me entregó un bolígrafo con la inscripción “Vote” y la dirección del sitio www.NCSBE.gov, como mi comprobante de haber sufragado.

En esa fila no me demoré más de cinco minutos cuando fui llamado por un funcionario que me acompañó hasta la cabina donde estaba la computadora y me dio rápidamente las indicaciones para proceder a votar.

Aplasté el botón de inicio y apareció primero un cuadro de las dos fórmulas presidenciales: Trump-Pence y Biden Harris. Escogí la fórmula de mi preferencia, y luego seguí, paso a paso, la selección de los candidatos que había escogido para el senado, la cámara de representantes, jueces, fiscales y otros altos funcionarios del gobierno del Estado de North Carolina.

En la selección no me habré demorado más de cinco minutos. Y cuando aplasté el botón de confirmación de voto, la máquina me indicó que imprimiera mí boleta para llevarla hasta la máquina de registro y conteo y depositarla yo mismo.

Terminado todo ese trámite, los funcionarios me indicaron que debía salir de la sala por otra puerta, para dirigirme a la playa de estacionamiento.

Cuando llegué a la casa, encendí el televisor y vi que en todos los canales la noticia era que se había roto el récord de votaciones del primer día de la elección temprana en comparación con los años anteriores.

Esa votación temprana era para una docena de estados y en estos se podrá votar de esa manera hasta el 31 de octubre. Además, se ha ampliado la votación para otros 20 estados y ya son más de 50 millones de electores que han acudido. Se calcula que unos 30 millones de ciudadanos han enviado sus boletas por correo. Este panorama es más prometedor que en 2016.

