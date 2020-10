Cada cuatro años surgen las mismas dudas a nivel mundial sobre el particular sistema de votación en Estados Unidos, donde la población elige directamente a sus autoridades estatales, congresistas e incluso desconocidos funcionarios locales, mas no a la persona que ocupará la presidencia.

Esa función es del Colegio Electoral . Una vez que los estadounidenses emiten su voto, lo están haciendo por una lista de electores designados por los partidos políticos de su estado que previamente se comprometieron a apoyar al candidato; aunque no siempre lo hacen , según The New York Times.

Mapas de los 6 principales estados clave en la elección presidencial de Estados Unidos representando a los ciudadanos estadounidenses en edad de votar por etnia. Infografía: AFP

Se necesitan 270 votos —o electores, mejor dicho— de los 538 en disputa para alcanzar la Casa Blanca. Estas personas se reúnen en sus respectivos estados y votan por el presidente y vicepresidente. Estos delegados componen el Colegio Electoral y sus votos son contados por el líder del Senado en una sesión conjunta del Congreso.

Los padres fundadores de Estados Unidos respaldaron este método indirecto como una forma de encontrar un punto medio entre un voto popular ciudadano y una votación en el Congreso .

¿Cómo se vota en Estados Unidos?

La página del Gobierno de Estados Unidos en español informa que cada ciudadano puede sufragar en persona en el centro de votación oficial o emitir un voto ausente, es decir, hacerlo por correo.

El número de electores por cada estado es proporcional al tamaño de su población: 100 electores representan a los 100 senadores de los 50 estados; tres a los ciudadanos del distrito de Columbia, donde está Washington DC (capital); y los restantes 435 a igual número de miembros de la Cámara de Representantes.

El día de las elecciones en Estados Unidos, el martes 3 de noviembre, se llevará a cabo la jornada de votación —que es voluntaria— también para elegir un tercio del Senado y a todos los integrantes de la Cámara Baja.

Producto de la pandemia, los estados han facilitado las opciones para las personas que deseen sufragar en ausencia. Las reglas para hacerlo depende de cada localidad.

De hecho, el mandatario y candidato a la reelección, Donald Trump, votó por anticipado en una biblioteca de Florida habilitada para los sufragios. Más de 50 millones de personas ya han tomado esta opción .

¿Qué sucede si hay empate entre los electores?

Se trata de un hecho posible, pero recóndito. Solo ocurrió una vez en 1824. La Constitución establece que si hay un empate entre los electores, los 435 congresistas deben seleccionar al nuevo presidente de Estados Unidos. Mientras que los 100 senadores harán lo propio con el vicepresidente.

Estados Unidos, últimas noticias: