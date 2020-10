Tercer debate presidencial en Estados Unidos: quién fue el ganador, según los medios extranjeros

Los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, estuvieron nuevamente cara a cara en el tercer y último debate presidencial de las elecciones 2020. Este encuentro, realizado la noche del último jueves 22 de octubre, en la localidad de Nashville (Tennessee), estuvo marcado por las fuertes acusaciones personales entre ambos oponentes.

Asimismo, el aspirante a la reelección presidencial, Trump, y su contrincante por el Partido Demócrata, Biden, intercambiaron sus diferentes visiones sobre el futuro que le espera a la potencia norteamericana con cada uno al mando.

¿Quién ganó el debate final según dos de los principales medios de EE. UU?

La amplia cobertura de los medios de comunicación estadounidenses permitieron a los votantes mostrar su opinión en tiempo real sobre el debate presidencial, a través de algunas encuestas realizadas tras el análisis de la participación de Biden y Trump.

Según las encuestas realizadas mediante las redes sociales de dos de los principales medios de EE. UU., los resultados obtenidos en ambas fueron totalmente diferentes. Cada una daba como parcial ganador a uno de los postulantes de la Casa Blanca.

La cadena de noticias CNN colocó como ganador del encuentro a Joe Biden, con un 53% sobre el 39% que logró el actual presidente de ese país. Mientras que Fox News compartió el conteo final a favor de Trump, quien se impuso con un 74% a comparación del 24% del demócrata.

¿Qué temas tocaron en el debate presidencial en Estados Unidos?

Algunos de los temas abordados durante el último debate presidencial para las próximas elecciones de EE. UU. fueron la COVID-19, el cambio climático, la corrupción, los conflictos raciales y la interferencia de otros países en las votaciones del país estadounidense.

En cuanto al cambio climático, Trump criticó el acuerdo de París y manifestó que su gobierno ha reducido las emisiones de carbono del país. Biden, por su parte, aseguró que su plan político cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales y ambientes para la creación de puestos de trabajo y la disminución de emisiones contaminantes, ya que es una “amenaza a la humanidad”.

Durante la contienda, la moderadora pidió a ambos oponentes que se dirigieran a las familias afroamericanas e indicaran si entienden por qué temen cuando sus hijos salen a la calle. A lo que el demócrata expresó que en Estados Unidos existe el racismo institucional, y que, por ello, se deben proveer oportunidades económicas y acceso a la escolaridad. “He anunciado un plan al respecto”, manifestó.

Mientras tanto, el actual presidente se calificó como “la persona menos racista del lugar”, argumentando que nadie, tal vez con la excepción de Abraham Lincoln, ha hecho más por la comunidad afroamericana" que él. Además, destacó el haber otorgado “financiamiento extendido a universidades históricamente afroamericanas”.

Sin embargo, uno de los temas más candentes fue el de la corrupción y China, ya que Donald afirmó que su rival le debía una explicación al país por sus acusaciones de soborno, pero Biden respondió tajantemente que nunca recibió dinero de un país extranjero.

Entre tanto, los candidatos también fueron consultados sobre los intentos de interferencia por parte de naciones extranjeras en las elecciones, más aún, después de que el FBI diera a conocer los esfuerzos de Rusia e Irán.

Ante esto, Biden criticó a Trump por no tomar medidas al respecto y dijo que “cualquier país que interfiera va a pagar un precio, porque se están metiendo con la soberanía estadounidense”. “Rusia no quiere que yo sea presidente porque yo los conozco bien. No sé por qué Trump no quiere enfrentarse con Putin”, expresó.

Inmediatamente, Trump contraatacó. Lo acusó de “recibir 3,5 millones de dólares de Rusia” y aseguró que “nadie es más duro” con Moscú que él.

¿Cuándo son las Elecciones en Estados Unidos 2020?

Las elecciones en Estados Unidos siempre se celebran un día después del primer lunes de noviembre, según lo establecido por el Congreso de ese país en 1845. En esta ocasión, se realizará el martes 3 de noviembre. Joe Biden, candidato demócrata, postula con la consigna de vencer a Donald Trump, quien intenta reelegirse para continuar al mando en la Casa Blanca.

