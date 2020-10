Desde el 7 de noviembre de 2020 estará habilitado un cajero dispensador de dólares en tres ciudades de Venezuela. La empresa AKB Fintech, con sede en Estados Unidos, será la encargada de la instalación y la operación de los equipos en un país que vive una “dolarización desordenada” producto de la devaluación del bolívar, la moneda nacional.

Guillermo Scarpantonio, presidente de AKB Fintech, dijo al Circuito Radial Éxitos que los primeros cajeros se establecerán en las ciudades de Caracas, Valencia y Barquisimeto.

Jesús Casique, economista y docente universitario, explicó a La República cómo trabajarán los nuevos cajeros dispensadores de dólares en medio de una hiperinflación que se ha extendido por 34 meses.

Jesús Casique señaló que la dolarización en Venezuela "llegó para quedarse". Foto: El Universal

Considera probable que el otrora país petrolero supere lo que ocurrió en Grecia y Nicaragua, que tuvieron 44 meses y 63 meses de hiperinflación, respectivamente.

“ Ese sistema de AKB Fintech se puede enlazar a través de una cuenta en Paypal o gift card para poder retirar el efectivo . No, no es a través de una tarjeta ni a través de los bancos del país. Se trata de una aplicación que se afilia a la empresa que funcionará en tres estados en su plan piloto", detalló.

No obstante, el economista venezolano advierte que el proceso genera dudas porque a la fecha no se ha registrado un pronunciamiento de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) y del Banco Central de Venezuela (BCV).

“Hay una gran interrogante sobre qué va a ocurrir con estos cajeros en Venezuela para dispensar dólares en efectivo, pero el BCV no ha dicho nada” , señaló Casique, quien recordó que las autoridades emitieron un comunicado en el pasado sobre ese tipo de operaciones y advertían que no se podían realizar en el país.

Días después, la máxima entidad financiera de la nación emite otro comunicado con una rectificación, pero “con una forma muy informal”.

El economista venezolano describió que el sistema —que está por ser instalado en pocas entidades del país— consiste en registrarse a través de una plataforma de recarga en lo que denominó como “billetera virtual”. Esta permitirá realizar retiros de máximo 200 dólares y mínimo 20 dólares.

La noticia llega en medio de la peor crisis económica del país sudamericano que tiene un severo control de cambio y un deteriorado sistema bancario. “Este producto va a competir con la banca y sino genera confianza será desplazado”, detalló.

"Venezuela vive una dolarización desordenada", afirmó el economista Jesús Casique. Foto: difusión

“El Gobierno aceptó que el bolívar esta totalmente pulverizado”

Casique destaca que el proceso de apertura de la transacción en dólares en Venezuela se va a ir incorporando y sumando en una serie de agencias. “Ya no tiene sentido de que el Gobierno de Maduro siga atacando este tipo de operaciones como ocurría antes. Ya el Gobierno aceptó que el bolívar está totalmente pulverizado pese a que es nuestra moneda de curso legal”, manifestó.

“Esto no quiere decir que hay una dolarización formal en Venezuela. Hay una dolarización por el lado de la demanda porque agentes económicos cobran en divisas. Pero en el lado de la oferta no estamos dolarizados porque el Banco Central no emite dólares, emite bolívares".

Recordó que para que exista un verdadero proceso formal de dolarización en el país, tiene que pasar por una consulta popular y modificarse la constitución.

“No hay inflación en dólares. Hay una apreciación del tipo de cambio real”

Ante la mal llamada “inflación en dólares” debido al constante incremento en los precios reflejados en ese tipo de moneda en los productos y servicios en Venezuela, el también docente universitario remarcó que el país atraviesa “una apreciación del tipo de cambio real”.

“En la medida que el tipo de cambio esté sobrevaluado, vamos a continuar con el tipo de cambio rezagado. En el segundo semestre de 2018, la inflación agarró mucha fuerza en el país, la curva de la inflación era muy superior al tipo de cambio. Ese aspecto se denomina 'variación del cambio real’ y eso significa que el dólar está barato y volátil en el mercado”, explicó.

Venezuela tiene sanciones, no bloqueo

Sobre las casas de cambio y las transferencias, Casique puntualizó a La República que es un sector que continúa muy deteriorado por el control de cambio tan intenso que se vive.

“Venezuela no tiene bloque económico, Venezuela tiene sanciones financieras y, ¿cuál es la diferencia? Si hubiera bloqueo no existieran tantos bodegones (minimarkets) y tantos productos importados. Lo que vemos son sanciones financieras e individuales como las que hay en Gobierno central, bonos de Pdvsa y en bonos de la Republica”, dijo.

“La dolarización llegó para quedarse”

“La dolarización en Venezuela llegó para quedarse. Vamos a cerrar con una dolarización de 82% aproximadamente, que ha sido desordenada y de facto porque el BCV emite bolívares y no dólares”, insiste Casique, quien estima que en la frontera esté por el orden del 88%.

