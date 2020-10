Donald Trump promete vacuna contra la COVID-19 “en cuestión de semanas”

Este jueves 22 de octubre, se llevó a cabo el segundo y último debate entre Donald Trump y Joe Biden. La edición fue moderado por la periodista Kristen Welker, una conocedora de la fuente de la Casa Blanca.

El encuentro entre ambos candidatos se manejó con mayor cordialidad pese a que hubo varios puntos de discordia sobre quién ha recibido más dinero del extranjero. La incidencia de la COVID-19 en EE. UU. fue el primer tema que se abordó, en el cual el presidente Trump reiteró su promesa de tener una vacuna antes que finalice el año 2020.

“Tendremos una vacuna en proceso que será anunciada en cuestión de semanas. Las Fuerzas Armadas distribuirán la vacuna” , dijo Trump, quien recordó que empresas como Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer están adelantadas para hallar el fármaco.

Por su parte, Biden advirtió que al país le espera “un invierno oscuro” por la pandemia, porque considera que su rival “no tiene un plan claro”.

“Me enfermé, me mejoré y les puedo decir que me dieron una terapia y algunos dirán que es una cura. Otros dicen que tengo inmunidad pero eso aún no se sabe”, continuó el mandatario estadounidense. Además, aseguró que aprendió mucho durante su contagio.

Evitar un cierre total en el país

En el debate entre ambos candidatos, se tocó el cierre de EE. UU. para prevenir la propagación de la enfermedad provocada por el coronavirus. Trump reiteró estar en contra de un cierre total de las escuelas y de la nación. “El 99% de las personas se recupera. No podemos cerrar el país porque así, no tendremos país (...). Hay gobernadores demócratas que han establecido cierres rigurosos y ahora esas personas se están muriendo” , remarcó.

Ante la pregunta de su relación con el asesor de la Casa Blanca, Doctor Anthony Fauci, el candidato a la reelección afirmó que mantiene buenas relaciones con él pero dejó claro que cualquiera “se puede equivocar".

"Escucho a todos, incluyendo a Anthony Fauci, me llevo muy bien con él. Dijo que no sería un problema (el coronavirus), yo creo que él es demócrata (...). No critico, pero nadie sabía lo que iba a pasar. Él dijo que no usemos mascarillas, que todo estaría bien, y cualquiera se puede equivocar”, precisó.

Biden y Trump se acusan mutuamente de recibir dinero de Gobiernos extranjeros

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se acusaron mutuamente durante el debate de recibir dinero de gobiernos extranjeros, señalamientos que ambos negaron.

Trump aprovechó el último cara a cara frente a Biden para acusarlo de haber recibido dinero de Rusia, de haber puesto a su hijo Hunter en una compañía gasística ucraniana y de haber facilitado negocios para sus hermanos en sitios como Irak.

“Joe consiguió 3,5 millones de dólares de Rusia y vinieron de (Vladímir) Putin porque fue muy amigable con el exalcalde de Moscú, y fue la esposa del alcalde de Moscú, y usted obtuvo 3,5 millones de dólares”, dijo el presidente.

Biden, quien negó haber recibido “ni un centavo” de gobiernos extranjeros, respondió que los negocios de su hijo en Ucrania fueron “éticos”.

Las elecciones en Estados Unidos están pautadas para el próximo martes 3 de noviembre de 2020.

Con información de EFE.

